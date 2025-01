Sáng 9/1, Đảng bộ phường 1 (TP.Vũng Tàu) tổ chức phiên khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường 1 (TP.Vũng Tàu) trao đổi với công chức bộ phận “Một cửa” UBND phường về công tác cải cách hành chính.

Kinh tế tăng trưởng, phường không còn hộ nghèo

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường 1 cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã đoàn kết vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cuối năm 2023, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn tỉnh.

Phường đã thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Chỉ số cải cách hành chính của phường luôn dẫn đầu TP.Vũng Tàu và nằm trong top đầu trong số các xã, phường toàn tỉnh..

Trong giai đoạn 2020-2024, doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 14.226 tỷ đồng (101% kế hoạch), tổng thu ngân sách đạt hơn 96 tỷ đồng, tăng 53% so với nhiệm kỳ trước.

5 năm qua, phường đã vận động hơn 2,1 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn, giới thiệu việc làm cho 1.520 người. Giáo dục, y tế được chú trọng, với cơ sở vật chất hiện đại và tỷ lệ phổ cập giáo dục đạt mức độ 3. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,75%. Những kết quả này đã góp phần nâng cao đời sống người dân.

ÔNG TRẦN ĐÌNH KHOA, BÍ THƯ THÀNH ỦY VŨNG TÀU Xứng đáng là phường trung tâm của Vũng Tàu Trong định hướng phát triển của TP.Vũng Tàu, phường 1 giữ vị trí trung tâm, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đặc biệt là về phát triển du lịch. Vì vậy, năm 2025, thành phố sẽ thực hiện hai việc lớn tại phường 1 là khởi công xây dựng khu phố đi bộ và chỉnh trang khu vực Bãi Trước để thu hút khách du lịch. Đồng thời, thành phố cũng định hướng phường 1 tiếp tục là trung tâm tổ chức các sự kiện về thương mại, dịch vụ, du lịch của TP.Vũng Tàu trong thời gian tới.

Phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị

Phường 1 đã có bước đột phá khi được chọn làm điểm xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”. Đề án này đã giúp tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng an ninh, quân sự và quần chúng nhân dân, giữ vững trật tự xã hội và đảm bảo an toàn trong các sự kiện lớn.

Năm 2024, Bộ Công an đã công nhận Công an Phường 1 đạt chuẩn “Kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng địa phương an toàn, văn minh.

Không chỉ bảo đảm an ninh, phường còn chú trọng cải thiện cảnh quan đô thị thông qua các dự án chỉnh trang và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều tuyến phố đã được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, tạo nên môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng.

Thành tích nổi bật Năm 2021: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Năm 2022: Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ. Năm 2023: Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Công an và nhiều giải thưởng khác trong các phong trào thi đua.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phường 1 luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ phường đã kết nạp 53 đảng viên mới, đạt 110,4% chỉ tiêu. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các hạn chế, đảm bảo sự liêm chính trong nội bộ Đảng.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được đẩy mạnh, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ. Phường đã triển khai các mô hình dân vận khéo như “Hai không, Ba có” (không để hồ sơ tồn đọng, không để dân đi lại nhiều lần; Có trách nhiệm, có nụ cười, có lời cảm ơn), tạo niềm tin và sự hài lòng từ phía người dân.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từ 6 khu phố, phường đã sáp nhập và hiện có 4 khu phố với 37 tổ dân cư, tổng số nhân sự hiện tại của phường còn 42 người (giảm 21 người so với năm 2017) đã góp phần kiện toàn, tinh gọn bộ máy chính quyền nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Trong giai đoạn 2022-2025, Đảng ủy phường 1 đã chọn thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố tại khu phố 1. Đây là giải pháp đột phá nhằm tinh gọn bộ máy quản lý, tăng cường hiệu quả lãnh đạo và điều hành tại cơ sở, phù hợp với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, phường 1 đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội.

“Với niềm tin của Nhân dân và sự chủ động, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức, Đảng bộ phường 1 tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, tiếp tục xây dựng phường ngày càng phát triển, an toàn, văn minh, xứng tầm là đô thị trung tâm của TP.Vũng Tàu”, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy Phường 1 khẳng định.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU-CẨM NHUNG