Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc thọ các cụ 100 tuổi

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 9/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hiên (ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: KHÁNH CHI

Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại huyện Xuyên Mộc gồm: cụ Dương Thị Thu (xã Bình Châu), cụ Lê Thị Rớt và cụ Phùng Văn Đệt (cùng ngụ TT.Phước Bửu).

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà Tết cho Trại giam Xuyên Mộc, Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh và 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Hiên (ấp Bàu Hàm, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài, huyện Long Đất).

Đoàn do ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cụ Hà Thị Lựu (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa). Ảnh: NHẬT LINH

Đoàn do ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà, chúc thọ các cụ 100 tuổi tại TP.Bà Rịa gồm: cụ Nguyễn Thị Lưỡng (ấp Đông, xã Hòa Long), cụ Hà Thị Lựu (ấp Bắc 2, xã Hòa Long), cụ Trần Thị Vân (KP.4, phường Phước Nguyên) và cụ Nguyễn Thị Miên (KP.1, phường Phước Nguyên).

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến thăm, chúc thọ cụ Đoàn Ái (thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Đoàn do bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đến thăm, chúc thọ và chúc Tết các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức gồm: cụ Hồ Văn Trí (ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã), cụ Nguyễn Văn Truyền (thôn 3, xã Bình Trung), cụ Phan Thị Yêm (thôn Sơ Hòa, xã Xuân Sơn), cụ Đoàn Ái (thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn).

Đoàn do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc thọ cụ Trần Thị Sáu (phường 7, TP.Vũng Tàu). Ảnh: TRẦN TIẾN

Đoàn do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP.Vũng Tàu gồm: cụ Trần Thị Sáu (phường 7), cụ Nguyễn Ngọc Dẫn (phường 8), cụ Chu Thị Diệc (phường 8), cụ Lương Sẩm Đề (phường Thắng Nhì).

Đoàn do bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà cụ Đặng Bỉnh (phường 9, TP.Vũng Tàu). Ảnh: KIM HỒNG

Đoàn do bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các cụ trên địa bàn TP.Vũng Tàu gồm: cụ Nguyễn Thị Bồng, cụ Đặng Bỉnh, cụ Nguyễn Văn Thạnh (phường 9) và cụ Nguyễn Văn Phụng (phường 5).

Đoàn do ông Võ Tài Quốc, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Thị Bổn (ấp Ân Thạch, xã Tam An, huyện Long Đất). Ảnh: HUYỀN TRANG

Đoàn do ông Võ Tài Quốc, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Long Đất gồm: cụ Lê Thị Huệ (KP.Phước An, TT.Phước Hải), cụ Phạm Thị Bá (KP.Thanh Tân, TT.Đất Đỏ), cụ Đoàn Thị Dực (ấp Đồng Trung, xã Tam An), cụ Nguyễn Thị Bổn (ấp Ân Thạch, xã Tam An).

Đoàn do ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thăm, tặng quà cụ Lê Thị Đặng (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MINH TÂM

Đoàn do ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa gồm: cụ Lê Thị Đặng (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu), cụ Vũ Thị Thắng (KP.Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa), cụ Đinh Thị Bảy (xã Long Sơn), cụ Võ Thị Đậu (xã Long Sơn).

Đoàn do ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ cụ Nguyễn Thị An (xã Xà Bang). Ảnh: MẠNH QUÂN

Đoàn do ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại huyện Châu Đức gồm: cụ Nguyễn Thị Viên, cụ Trần Thị Biên, cụ Nguyễn Thị Rụ và Nguyễn Thị An (xã Xà Bang).

Đoàn do ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cụ Lý Thị Lạng (KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ). Ảnh: ĐÌNH NAM

Đoàn do ông Lương Trí Tiên, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các cụ 100 tuổi trên địa bàn trên địa bàn TX.Phú Mỹ gồm: cụ Vũ Thạch (KP.Ngọc Hà, phường Phú Mỹ), cụ Trần Thị Điu (KP.Trần Phú, phường Phú Mỹ), cụ Lý Thị Lạng (KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân).

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT chúc Tết và mừng thọ cụ Nguyễn Thị Sâm (459/18D Trương Công Định, TP.Vũng Tàu). Ảnh: TRÀ NGÂN.

Đoàn do bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà cho các cụ tròn 100 tuổi tại TP.Vũng Tàu gồm: cụ Nguyễn Thị Sâm (459/18D Trương Công Định), cụ Từ Thị Hương (53/30B8 Lê Hồng Phong).

Đoàn do bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà cụ Phạm Văn Hằng (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Đất). Ảnh: DIỄM QUỲNH

Đoàn do bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tới thăm, tặng quà các cụ tròn 100 tuổi tại huyện Long Đất gồm: cụ Châu Văn Quỳ (ấp Phước Thọ), cụ Phạm Văn Hằng, cụ Nguyễn Thị Lụa (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) và cụ Nguyễn Lâm (KP.Hải Điền, TT.Long Hải).

Đoàn do ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng thăm, tặng quà cụ Võ Tấn Tâm (thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Ảnh: QUANG LÊ

Đoàn do ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức gồm: cụ Võ Tấn Tâm (thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành), cụ Trương Thị Trường (thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ), cụ Lê Thị Gạo (thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc) và cụ Võ Thị Tiền (thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc).

Đoàn do ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ cụ Nguyễn Vọng (ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: TUỆ QUÂN

Đoàn do ông Trương Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc gồm: cụ Nguyễn Thị Dung (ấp 6), cụ Nguyễn Vọng (ấp 5), cụ Nguyễn Thị Thư (ấp 2) và cụ Ngô Thị Thiếc (ấp 8).

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn thăm, tặng quà và chúc thọ cụ Phan Thành Tú (thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức gồm: cụ Nguyễn Thị Lý, cụ Trương Thị Thí (thôn Trung Nghĩa), cụ Phan Thành Tú (thôn Vinh Sơn) và cụ Đoàn Đậu (thôn Sông Cầu).

Đoàn do ông Nguyễn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở VH - TT làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho cụ Sín Sềnh Sếng (ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ). Ảnh: TUỆ LÂM

Đoàn do ông Nguyễn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở VH-TT làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TX.Phú Mỹ gồm: cụ Sín Sềnh Sếng (ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài), cụ Trịnh Thị Đạo và cụ Phạm Văn Hào (cùng ngụ thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha), cụ Dông Hôn Zếnh (ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài).

Tại các nơi đến thăm, các trưởng đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống thọ và là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời, tặng quà gồm Thư chúc thọ của Chủ tịch nước Lương Cường, khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, vải lụa và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

NHÓM PV THỜI SỰ