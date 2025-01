Long Hải tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương

Sáng 22/1, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TT.Long Hải (huyện Long Đất) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 108 đại biểu đại diện cho 576 đảng viên của toàn Đảng bộ tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TT.Long Hải khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TT.Long Hải tiếp tục xây dựng thị trấn theo hướng “Du lịch, dịch vụ, thương mại và Nông nghiệp”; huy động tối đa các nguồn lực và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số. Đặc biệt, Đảng bộ thị trấn đã đề ra 2 nhiệm vụ đột phá: giải quyết dứt điểm các vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, tạo dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân; xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

Đại hội tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TT.Long Hải khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; ông Nguyễn Xuân Tiến được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy TT.Long Hải, huyện Long Đất lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Đất khóa II, nhiệm kỳ 2025-2030; thông qua Nghị quyết đại hội Đảng bộ TT.Long Hải khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU