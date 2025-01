Khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ thị trấn Long Hải

Sáng 22/1, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TT.Long Hải, huyện Long Đất lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự đại hội có ông Đặng Văn Thôn, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Thượng Chí, Bí thư Huyện ủy Long Đất; ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Đất và 108 đại biểu đại diện cho 576 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Ông Đặng Văn Thôn, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các thành viên Đoàn Công tác số 4 của Tỉnh ủy tham dự đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Thanh Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết, qua 5 năm thực hiện, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội cơ bản đã hoàn thành đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Kinh tế tiếp tục có sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng “Thương mại, dịch vụ, du lịch - Nông nghiệp” theo Đại hội lần thứ XIII xác định. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ - du lịch tăng lên 85,62%, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm còn 12,34%, Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn 2,04%.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 137,99 tỷ đồng, đạt 143,6% nghị quyết, tốc độ bình quân hàng năm tăng 5,31%/năm, trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 41,43 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy TT. Long Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng cao; các chính sách an sinh xã hội đảm bảo. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 108 đảng viên, đạt 102,86%, thành lập 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 100% chỉ tiêu huyện giao, thành lập 1 chi bộ trường học mới trong năm 2021.

Hiện nay toàn Đảng bộ có 29 chi bộ, 576 đảng viên. Trong nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá “thực hiện xây dựng khu phố kiểu mẫu”. Đến nay, đã có 3 khu phố được huyện công nhận khu phố kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ TT.Long Hải tiếp tục xây dựng thị trấn theo hướng “Du lịch, dịch vụ, thương mại và Nông nghiệp”. Huy động tối đa các nguồn lực và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương để đảm bảo phát triển kinh tế theo hướng bền vững; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số.

Đảng bộ thị trấn đã đề ra 2 nhiệm vụ đột phá: giải quyết dứt điểm các vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị, tạo dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện cho người dân; xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

Trong ngày, Đại hội tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TT. Long Hải khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030; bầu chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Đất khóa II, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU