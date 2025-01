Khi công an có nhà mới

Được sự quan tâm của các cấp, ngành, năm 2024, công an từ cấp xã đến tỉnh đã có “nhà mới” để làm việc đáp ứng yêu cầu về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, các phòng nghiệp vụ và Trung tâm Hành chính công của Công an tỉnh.

Cơ sở vật chất khang trang

Ngày 23/12/2024, Công an tỉnh đã tổ chức khánh thành trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, các phòng nghiệp vụ và Trung tâm Hành chính công của Công an tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình gồm khối nhà làm việc (chiều cao 5 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 4.300m2); trụ sở làm việc của Thanh tra Công an tỉnh (2 tầng, diện tích sàn gần 600m2); Nhà ở doanh trại-nhà ăn 4 tầng, diện tích sàn hơn 2.600m2.

Cùng ngày, Công an tỉnh tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng trụ sở Công an TP.Bà Rịa. Trụ sở được xây dựng mới khối nhà làm việc chính, quy mô 7 tầng, diện tích sàn hơn 4.700m2. Ngoài ra, còn xây mới và cải tạo một số hạng mục, phục vụ tiếp dân; nơi nghỉ của cán bộ, chiến sĩ; nhà để xe; bếp ăn... Tổng mức đầu tư dự án là 84,1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/11, Công an tỉnh đã khánh thành đưa vào hoạt động 36 trụ sở công an cấp xã. Trụ sở Công an xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ) là một trong 36 trụ sở công an cấp xã trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng. Công trình gồm khối nhà chính (nhà cấp 3, cao 2 tầng, diện tích xây dựng hơn 200m2); các hạng mục phụ trợ như: khối nhà ăn, kho vật chứng, nhà để xe máy, xe ô tô... được bố trí khoa học.

Trong trụ sở mới còn thơm mùi sơn, Trung tá Lê Khắc Nam, Trưởng Công an xã Tóc Tiên cho biết, trước đây, trụ sở cũ các phòng nhỏ hẹp không bảo đảm điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, nhất là trong việc tiếp dân, giải quyết vụ việc hình sự. Hiện nay, cơ sở vật chất mới khang trang, nên cán bộ, chiến sĩ ai cũng phấn khởi, quên đi những khó khăn, vất vả, sẵn sàng đảm đương yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Nơi làm việc, trang thiết bị, máy móc, đường truyền internet tốc độ cao đã giúp cán bộ, chiến sĩ giải quyết công việc một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của người dân”, Trung tá Nam nói.

Thực tế cho thấy, cùng với cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, các trụ sở được xây dựng mới đưa vào sử dụng góp phần đắc lực để đội ngũ công an chính quy cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ông Phạm Văn Lai (trú TX.Phú Mỹ) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến Công an xã Tóc Tiên để giải quyết thủ tục hành chính. Trụ sở mới với cơ sở vật chất khang trang, tạo thoải mái cho người dân. Cán bộ giải quyết nhanh gọn, tiết kiệm thời gian hơn trước”.

Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, trong những năm qua, Công an tỉnh nói chung, công an các địa phương nói riêng nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết số 06, Đề án số 09 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt triển khai tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để công an làm việc.

Theo đó, Công an tỉnh được đầu tư nhiều dự án mua sắm lớn về trang thiết bị, xây dựng các công trình, trụ sở làm việc với tổng kinh phí trong nhiệm kỳ qua ước đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh có 47 xã. Trong đó, 11 trụ sở công an xã đã có cơ sở làm việc độc lập, 36 xã còn lại được bố trí từ 1-2 phòng làm việc tại trụ sở làm việc chung của UBND xã.

Công an tỉnh đã tham mưu và được tỉnh ủng hộ đề án xây dựng 36 trụ sở công an cấp xã với kinh phí 214 tỷ đồng. Theo đó, mỗi trụ sở Công an xã gồm: 1 khối nhà chính (nhà cấp 3, cao 2 tầng, diện tích xây dựng 240-279m2, tổng diện tích sàn 470-552m2), các hạng mục phụ trợ như khối nhà ăn và kho vật chứng (nhà cấp 4, cao 1 tầng diện tích xây dựng 101m2), nhà để xe máy, nhà để xe ô tô, hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị xây dựng.

Trong đó, 5 trụ sở có quy mô biên chế là 18 cán bộ, chiến sĩ và 31 trụ sở có quy mô biên chế 13 cán bộ, chiến sĩ. Tất cả các trụ sở công an đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng trước 1 năm so với Nghị quyết 12 đề ra.

Việc xây dựng hoàn thiện trụ sở công an cấp xã có ý nghĩa quan trọng, với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi để công an ấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ANTT tại cơ sở trong việc tiếp dân, DN. Cán bộ chiến sĩ có nơi làm việc, nghỉ ngơi 24/24h để thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm, phát hiện xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn một cách nhanh nhất.

“Công an các cấp, các lực lượng đã được đầu tư xây dựng trụ sở, nơi làm việc, sinh hoạt, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn”, lãnh đạo Công an tỉnh nói thêm.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN