Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các cá nhân, đơn vị

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà các đơn vị và cá nhân.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Lữ đoàn 167; Tiểu đoàn 67; Tiểu đoàn DK1, các tàu tên lửa 377, 378, 379, 380, 382, 383; tàu pháo 272 và 273; tàu kéo 953.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các đơn vị trực thuộc. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Sư đoàn 5, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Sư đoàn 5, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: MẠNH VŨ

Đoàn do ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (xã Hòa Long), Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh (xã Hòa Long) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng (xã Long Phước, TP.Bà Rịa).

Ông Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: TRẦN TIẾN



Đoàn do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh); Hải đội 2 Biên phòng; ông Lê Kính, người tham gia tiền khởi nghĩa (phường Nguyễn An Ninh) và bà Đàm Thị Mỹ, lão thành cách mạng (phường 3, TP.Vũng Tàu).

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà bà Đàm Thị Mỹ, lão thành cách mạng tại TP.Vũng Tàu. Ảnh: TRÀ NGÂN

Đoàn do Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tỉnh Đồng Nai), Trường Cao đẳng An Ninh (tỉnh Đồng Nai), Anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Công Hậu (tỉnh Đồng Nai).

Đại tá Đặng Cao Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà Trường Cao đẳng An ninh (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: MẠNH VŨ



Đoàn do bà Lương Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Đoàn Ca múa nhạc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, C13 (Cục An ninh Quân đội), Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đay (phường Phước Trung), Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tròn (phường Phước Trung).

Bà Lương Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng quà Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: TRÚC GIANG

Đoàn do ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Ngoại vụ (bên phải) trao quà đến ông Trương Đức Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VINH

Đoàn do bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh (cơ sở 1), Trung đoàn Tên lửa 261, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu; Trung đoàn Radar tầm xa 251 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân); bà Nguyễn Thị Kim, người tham gia tiền khởi nghĩa (phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu).

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tặng quà Trung đoàn Radar tầm xa 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: KIM HỒNG

Đoàn do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị: Nhà Xã hội Long Hải (thị trấn Long Hải), Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (thị trấn Long Hải), Trại tạm giam Công an tỉnh (xã Tam An), Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2, xã Tam An, huyện Long Đất).

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. Ảnh: HUYỀN TRANG

Đoàn do ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Sư đoàn 302 (tỉnh Đồng Nai); Bệnh viện Tâm thần tỉnh (huyện Châu Đức); Mẹ Việt Nam Anh hùng Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành), Mẹ Việt Nam Anh hùng La Thị Biên (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức); Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành (xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).

Ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà Sư đoàn 302, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: MINH THANH

Đoàn do bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, cá nhân: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP.Hồ Chí Minh); Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam (TP.Hồ Chí Minh); Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 (tỉnh Bình Dương); Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu (TP.Hồ Chí Minh).

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam (TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Tại những nơi đến thăm, đoàn được nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Lãnh đạo đoàn cũng biểu dương thành tích mà các đơn vị đã đạt được, cũng như những đóng góp của đơn vị, cá nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng thời, thăm hỏi sức khỏe, tri ân sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, người tham gia tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

NHÓM PV THỜI SỰ