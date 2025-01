Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Hắc Dịch đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy phường Hắc Dịch thăm, tặng quà gia đình ông Phan Văn Lương (55 tuổi đảng), bà Nguyễn Thị Chớ (50 tuổi đảng) ở khu phố 2.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chuyển đổi số mạnh mẽ

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ông Phan Minh Hợp, Bí thư Đảng ủy phường Hắc Dịch cho biết, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân nâng lên rõ rệt. Mức hưởng thụ văn hóa của người dân đạt 47,5 lần/người/năm. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%. Toàn phường còn 21 hộ nghèo chuẩn tỉnh (giảm 106 hộ so với đầu nhiệm kỳ).

Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt khoảng 6.664 tỷ đồng, tăng bình quân 14,34%, vượt 1,25% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại-dịch vụ (57,74%), công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp (38,5%) và nông nghiệp (3,76%).

Phường Hắc Dịch phối hợp với các ngành chức năng của TX.Phú Mỹ làm tốt công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo cho nhiều dự án, công trình trọng điểm của thị xã và của tỉnh triển khai đúng tiến độ như: Đường H nối dài, Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án mở rộng đường Hắc Dịch - Tóc Tiên (995B). Phường cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 công trình dân dụng, duy tu sửa chữa 17 tuyến đường giao thông trong nội thị các khu phố, với tổng chiều dài 21,5km. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và chỉnh trang đô thị; tổ chức đo đạc, cắm mốc, niêm yết, quản lý 32 thửa đất công với tổng diện tích 18 ha; vận động, hướng dẫn các hộ dân di dời hoặc chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Đến nay, 100% hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; 99% hộ dân thu gom và xử lý rác thải theo quy định; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh; 69,3% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.

Hắc Dịch cũng triển khai hiệu quả “Đề án nông nghiệp đô thị”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Nhiều hộ nông dân đã đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào trồng rau, trồng dưa lưới, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trên địa bàn đã hình thành vùng thâm canh bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGAP ở khu phố 1 và khu phố Trảng Lớn với diện tích 150ha, sản lượng bình quân 30 tấn/ha, tạo việc làm thường xuyên cho 400 lao động với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Cải cách hành chính cũng là khâu đột phá của nhiệm kỳ vừa qua. Phường Hắc Dịch đã thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính 46% so với thời gian quy định của Bộ thủ tục hành chính. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử đạt nhiều kết quả tích cực. Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt 96,16%. Xếp loại chuyển đổi số của phường Hắc Dịch nằm trong nhóm đầu các xã, phường toàn tỉnh với hạng 11/82 xã, phường toàn tỉnh năm 2023.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Quốc tế Việt An (Cụm CN-TTCN, phường Hắc Dịch).

Đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh

Công tác xây Đảng và hệ thống chính trị được Đảng ủy phường Hắc Dịch triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy phường đã kết nạp 54 đảng viên mới, vượt 5,8% chỉ tiêu.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy phường hết sức quan tâm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên và luôn đổi mới về nội dung lẫn hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các hạn chế, đảm bảo sự liêm chính trong nội bộ Đảng.

Đặc biệt, phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh” gắn với thi đua dân vận khéo đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Từ phong trào trên đã huy động hơn 1,7 tỷ đồng từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự nguyện đóng góp thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo như: ánh sáng an ninh, camera an ninh, bê tông hóa đường giao thông, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trồng hoa làm đẹp nhiều tuyến đường, nhân rộng tuyến đường văn minh đô thị, xây dựng khu phố kiểu mẫu về chỉnh trang đô thị.

Đường Bình Giã cửa ngõ vào Hắc Dịch khang trang, sạch đẹp.

Sinh sống tại phường Hắc Dịch từ năm 1975, ông Trần Đình Lân (71 tuổi, ở tổ 4, khu phố 5) nhận xét, Hắc Dịch đổi thay vượt bậc toàn diện, từ kết cấu hạ tầng đến chất lượng cuộc sống Nhân dân. Đặc biệt, ở công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ có sự thay đổi rõ rệt. Nhiệm kỳ vừa qua, các vị trí chủ chốt của phường cán bộ trẻ chiếm phần lớn. Dù còn một số khuyết điểm nhưng nhìn chung đều bản lĩnh, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

“Trong nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành là những đảng viên trẻ, đủ đức, đủ tài, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới-phát triển Hắc Dịch ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Trần Đình Lân nói.

Với việc thực hiện xuất sắc toàn bộ các nhiệm vụ, 3 năm liền (2021-2022-2023) Đảng bộ phường Hắc Dịch được Đảng bộ TX.Phú Mỹ đánh giá xếp loại “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 4 năm liền (2020-2021-2022-2023) được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA