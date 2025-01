Mang Tết hải đảo, thắm tình quân dân đến quân dân huyện đảo Phú Quý

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tết hải đảo-Thắm tình quân dân, đón Xuân Ất Tỵ năm 2025”, chiều tối 14/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) do Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết quân dân huyện đảo Phú Quý.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng CSB 3 tặng quà đại diện lãnh đạo Huyện ủy Phú Quý.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị, gồm: Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận); các đơn vị lực lượng vũ trang (Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Phú Quý, Trạm Ra đa 575, Trạm Ra đa 55), Đảng ủy, UBND xã Tam Thanh; Trung tâm Y tế Quân - Dân y và 2 gia đình chính sách.

Đoàn tặng quà Tết các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đảo Phú Quý.

Tại các nơi đến, thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng CSB 3 đã trao tặng các phần quà Tết và gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến quân dân huyện đảo Phú Quý.

Đại tá Cao Xuân Quận chúc mừng những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố vững chắc nền an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Thuận nói chung và huyện đảo Phú Quý nói riêng đã đạt được trong thời qua.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng CSB 3 phát biểu tại chương trình.

Đồng thời, thông tin về nhiệm vụ và một số hoạt động, kết quả nổi bật của BTL Vùng CSB 3 đã đạt được trong năm 2024. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Vùng CSB 3 với các lực lượng chức năng khác như Hải quân, Biên phòng, cùng các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh trật tự trên biển, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bà con Nhân dân huyện đảo Phú Quý tham gia và nhận quà Tết từ chương trình Phiên chợ 0 đồng.

Chiều cùng ngày, đã diễn ra chương trình “Phiên chợ Tết 0 đồng”, tặng 100 phiếu mua hàng (trị giá 100 triệu đồng) miễn phí cho bà con ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đảo Phú Quý. Tối cùng ngày, chương trình được tiếp tục tổ chức với hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật mang chủ đề “Tết hải đảo-Thắm tình quân dân, đón Xuân Ất Tỵ năm 2025”, trao tặng 42 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội thi “Gói bánh chưng xanh”.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà một gia đình chính sách trên địa bàn huyện đảo Phú Quý.

Theo kế hoạch, ngày 15/1, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Phú Quý; trao tặng cờ Tổ quốc, cấp phát số tay, tờ rơi tuyên truyền pháp luật và 20 suất quà cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình “Tết hải đảo-Thắm tình quân dân, đón Xuân Ất Tỵ năm 2025” được lực lượng CSB Việt Nam tổ chức nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác Dân vận “CSB đồng hành với ngư dân”; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và những giá trị tốt đẹp của ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Các đội thi tranh tài tại hội thi Gói bánh chưng xanh.

Đồng thời tăng cường củng cố tình đoàn kết quân dân, kịp thời động viên, hỗ trợ Nhân dân các địa bàn hải đảo xa xôi đón Tết ấm áp, đủ đầy; khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH