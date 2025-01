Quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật

Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng nỗ lực để quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, đảm bảo tính sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh. Trong ảnh: Kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Ban CHQS TX.Phú Mỹ.

Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, quản lý VKTBKT được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của LLVT tỉnh. Do đó, LLVT tỉnh thường xuyên huấn luyện kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, chiến sĩ trực tiếp quản lý, sử dụng và thực hiện nghiêm quy trình khai thác, bảo quản và sửa chữa VKTBKT.

Cụ thể, giai đoạn 2020-2024, hơn 700 tấn VKTB và 2.370 mẫu đạn dược đã được kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo chất lượng hơn 71.000 lượt súng, pháo và gần 22.000 lượt xe ô tô, xe thiết giáp được bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, LLVT tỉnh đã được đầu tư nâng cấp các kho VKTB, vật tư, trạm xưởng với tổng kinh phí hơn 36 tỷ đồng và đào tạo, tập huấn cho gần 70.000 lượt dân quân tự vệ cùng hàng ngàn lượt cán bộ chuyên trách nhằm nâng cao năng lực khai thác trang bị an toàn, hiệu quả.

Thượng tá Trịnh Văn Trung, Chính trị viên Ban CHQS huyện Long Đất cho biết, tại đơn vị, quy trình kiểm tra, huấn luyện sử dụng VKTBKT được thực hiện nghiêm túc, tránh sai sót kỹ thuật. Hệ thống sổ sách quản lý cập nhật thường xuyên.

Đại tá Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh, an toàn là yếu tố ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Công tác bảo quản, vận hành kho, trạm xưởng, phương tiện kỹ thuật đều tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Thời gian qua, hơn 100 tấn đạn dược biến chất đã được đơn vị cách ly và xử lý an toàn. Đồng thời, các kho VKTB được phát quang hơn 680.000m² và bổ sung hàng trăm thiết bị cứu hỏa.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh cũng chủ động phối hợp lực lượng địa phương thu hồi, xử lý hơn 16 tấn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và môi trường sống. Công tác phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu. Bộ CHQS tỉnh thực hiện kiểm tra định kỳ và huấn luyện phương án xử lý sự cố để mọi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động trong mọi tình huống.

“Trong xu thế chuyển đổi số, LLVT tỉnh triển khai đồng bộ phần mềm quản lý VKTB, đạn dược, phương tiện kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo mật thông tin. Mạng máy tính quân sự và các công cụ bảo mật giúp duy trì sự ổn định trong điều hành, bảo vệ bí mật quân sự. Với phương châm “Quản lý tốt, khai thác bền, đảm bảo an toàn”, LLVT tỉnh đáp ứng mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đại tá Phạm Văn Tuấn khẳng định.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG