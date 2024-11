BCH Đảng bộ Đất Đỏ thống nhất về Đề án thành lập Đảng bộ xã Phước Hội và TT.Phước Hải

Chiều 30/11, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 49 (mở rộng). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Tuấn Lĩnh đến dự.

Hội nghị cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về “chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính”; dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ xã, thị trấn mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Các ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy; Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ùy, Chủ tịch HĐND huyện; bà Đỗ Thị Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2024, huyện Đất Đỏ có 31/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn theo dự toán 568,361 tỷ đồng, đạt 125,509% dự toán, tăng 16,99% so cùng kỳ; doanh thu từ các khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 660 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện được đẩy mạnh, đảm bảo tiến độ đề ra; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, chỉnh trang đô thị, gắn với bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm.

Huyện đã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Long Tân được công nhận xã NTM kiểu mẫu.

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy (bìa phải) dự hội nghị.

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất thông qua đề án thành lập Đảng bộ xã Phước Hội trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Phước Hội và Đảng bộ xã Lộc An và đề án thành lập Đảng bộ TT. Phước Hải trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Long Mỹ vào Đảng bộ TT. Phước Hải.

Theo đó, Đảng bộ xã Phước Hội sau khi sáp nhập gồm 18 chi bộ trực thuộc với 424 đảng viên. Trụ sở làm việc là trụ sở Đảng ủy xã Phước Hội hiện tại.

Đảng bộ TT. Phước Hải sau khi sáp nhập có 26 chi bộ trực thuộc, với 626 đảng viên. Trụ sở làm việc tạiại trụ sở xã Long Mỹ hiện tại.

Đảng bộ xã Phước Hội và Đảng bộ TT. Phước Hải sau khi sáp nhập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2025.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát năm 2024.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy đề nghị, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện và các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính đến cá nhân, tổ chức được biết sau khi sáp nhập. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo quy định và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sắp xếp.

Chuẩn bị tốt các thủ tục, quy trình thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới theo đúng quy định; chủ động phối hợp rà soát, thống kê, kiểm kê, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực, tài sản thuộc trách nhiệm quản lý để bàn giao cho đơn vị hành chính mới.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU