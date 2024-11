Huyện Long Điền thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết

Chiều 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII đã tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đến thời điểm này, huyện Long Điền đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế so với Nghị quyết đã đề ra từ đầu năm 2024. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 29.900 tỷ đồng, vượt hơn 7% so với Nghị quyết, tăng hơn 22% so với năm 2023; tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 5.200 tỷ đồng, vượt hơn 7% so với Nghị quyết; tổng giá trị sản xuất nông - ngư nghiệp hơn 696 tỷ đồng, đạt 100% so với Nghị quyết; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tỉnh và huyện đều đạt 100%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 646 tỷ đồng, vượt hơn 9% kế hoạch tỉnh giao.

20/20 chỉ tiêu ở khối văn hóa- xã hội cũng được huyện Long Điền thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự hội nghị.

Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện đã thực hiện hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu so với Nghị quyết. Cụ thể, đã kết nạp mới kết nạp mới 113 đảng viên, vượt hơn 15% chỉ tiêu tỉnh giao; thành lập được 1 tổ chức đảng trong DN ngoài nhà nước, đạt 100% kế hoạch; tỷ lệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp học tập, quán triệt ở cấp huyện và cơ sở đều đạt 100%; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên;…

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2025: Đưa doanh thu thương mại tăng 5,7% so với năm 2024; doanh thu dịch vụ, lưu trú tăng 13,5% so với năm 2024; giá trị sản xuất CN- TTCN địa phương tăng 10% so với cùng kỳ. Đặt chỉ tiêu thu ngân sách đạt hơn 607 tỷ đồng...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH