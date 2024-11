Ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai mạc triển lãm hình ảnh, hiện vật chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (1964 - 2024).

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, hoạt động triển lãm chính thức khai mạc từ ngày 30/11 và diễn ra đến ngày 3/12 tại công viên Trung tâm hành chính huyện Châu Đức. Triển lãm được thực hiện trên hai chủ đề, gồm: Chiến thắng Bình Giã - Dấu mốc chói lọi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Cứu nước vĩ đại của dân tộc; Thành tựu của tỉnh trong xây dựng kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Chủ đề thứ nhất với không gian triển lãm tái hiện lại lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng của các thế hệ quân và dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Điểm nhấn tổng thể của không gian triển lãm là 93 hình ảnh, tư liệu, hơn 100 hiện vật, cổ vật về Chiến dịch Bình Giã, như: xe thồ, xe bò, xe lam... Các hình ảnh, hiện vật được bố trí theo chuỗi các sự kiện lịch sử thể hiện chủ trương của Đảng trước chiến dịch, công tác hậu cần, hậu phương, diễn biến của chiến dịch, kết thúc thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và phát huy Chiến dịch Bình Giã trong đấu tranh làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ, giải phóng quê hương.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân đến tham quan, tìm hiểu về chiến dịch Bình Giã.

Chủ đề thứ hai của triển lãm là thành tựu của tỉnh trong xây dựng kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân. Không gian triển lãm với 120 hình ảnh các loại được bố trí thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế trọng tâm của tỉnh: công nghiệp, cảng biển, hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; công tác an ninh quốc phòng, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương tham quan các hiện vật tại triển lãm.

Thông qua triển lãm khẳng định thêm giá trị lịch sử, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến thắng Bình Giã dối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giành độc lập dân tộc. Giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, biết ơn các anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu anh dũng vì độc lập, hòa bình và thống nhất Tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tại triển lãm, Ban Tổ chức trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh để quảng bá, giao thương.

Ngoài ra, tại không gian triển lãm, Ban Tổ chức cũng trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh, qua đó giúp quảng bá văn hóa, kết nối và giao thương sản phẩm OCOP tại các địa phương.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN