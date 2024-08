Sáng 5/8, kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực để đạt kết quả phát triển kinh tế -xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, năm 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024.

Tại Phiên họp, các thành viên Chính phủ thảo luận đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; về lãi suất gói tín dụng 120 ngàn tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân.

Lãnh đạo các bộ, ngành cũng đề xuất nhiều nội dung đáng chú ý như: khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Đề án Phát triển nguồn nhân lực bán dẫn; tháo gỡ khó khăn trong việc chi trả lương cho giảng viên khi lương cơ sở tăng trong khi cơ chế đầu tư cho đại học và việc thu học phí theo của các đại học, đặc biệt là các đại học tự chủ còn nhiều bất cập; hoàn thiện cơ chế đặc thù thực hiện đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long; cơ chế huy động, vận hành Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo…

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung triển khai chủ động, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt đã theo dõi sát, nắm chắc tình hình, xử lý linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh trong ngắn hạn, bảo đảm hài hòa với các nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 4,12%, tăng 0,04% so với tháng 6. Tỷ giá, lãi suất nhìn chung ổn định. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, xuất siêu lớn, góp phần bảo đảm cán cân thanh toán, tính chung 7 xuất siêu 14,08 tỷ USD.

Tổng ngân sách Nhà nước 7 tháng ước đạt 69,8% dự toán năm, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát thấp hơn giới hạn quy định. Khách quốc tế 7 tháng đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ 2023 và tăng 1,9% so với cùng kỳ 2019 trước khi có đại dịch COVID-19. Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng đạt 34,68% kế hoạch. Thu hút FDI đạt 18 tỷ USD, tăng 10,9%; vốn FDI thực hiện đạt 12,55 tỷ USD, tăng 8,4%, cao nhất trong 5 năm qua.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm. Thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ tháng 7/2024 đạt kết quả tốt. Tập trung xây dựng và đã cơ bản hoàn thành việc ban các nghị định hướng dẫn các Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Cải cách hành chính, nhất là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 và phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân. Chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.

THỐNG NHẤT