Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng

Sáng 5/8, tại TP.Vũng Tàu, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo quốc gia “Định hướng, giải pháp đổi mới công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

TS Lại Xuân Môn, UVBCHTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Ths Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, dân, quân và cộng đồng doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực, phấn đấu xây dựng và phát triển tỉnh; tập trung mọi nguồn lực, đề ra những chủ trương, định hướng phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế so sánh, phát huy sức mạnh tổng hợp, đầu tư phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ths Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chào mừng tại hội thảo.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã khẳng định là một cực tăng trưởng quan trọng, GRDP của tỉnh luôn giữ vững đà tăng trưởng, GRDP bình quân trên đầu người đạt trên 8.000 USD, cao gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước; đứng trong nhóm 5 địa phương thu ngân sách cao nhất cả nước, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia, là một trong ít các tỉnh, thành tự cân đối ngân sách địa phương trong suốt giai đoạn từ năm 1996 đến nay.

Kết quả đạt được trong phát triển kinh tế tạo nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển con người và nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân; trên địa bàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia; trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao.

TS Lại Xuân Môn, UVBCHTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tặng quà cảm ơn Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã đón tiếp nhiệt tình và phối hợp tổ chức hội thảo.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị tỉnh được củng cố ngày càng vững mạnh, niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao.

“Những thành quả mà Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt được như vừa nêu, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan đảng trong việc tham mưu cho cấp ủy những hoạch định, quyết sách đúng - trúng - kịp thời”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngyễn Thị Yến khẳng định.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ngyễn Thị Yến, với những nội dung hết sức thiết thực, Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Định hướng và giải pháp đổi mới công tác tham mưu của các cơ quan đảng ở Trung ương và ở tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” hôm nay là cơ hội để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

TS Lại Xuân Môn, UVBCHTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trong phát biểu đề dẫn, Tiến sĩ Lại Xuân Môn, UVBCHTW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, cho biết, trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn cách mạng, công tác tham mưu luôn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự lãnh đạo của Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi rực rỡ, vinh quang mà cách mạng nước ta đã đạt được.

Gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các cơ quan đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương đã không ngừng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, chủ động, tích cực tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.

Trong đó, có những vấn đề rất lớn, rất mới, rất khó, rất phức tạp, chưa từng có tiền lệ đã được tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, tạo ra những đột phá, chuyển biến mạnh mẽ cả về lý luận và thực tiễn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như hôm nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương cũng đang bộc lộ những hạn chế, bao gồm cả những hạn chế trong tham mưu, trong tổ chức thực hiện…

Những hạn chế này được tập trung phân tích, đánh giá tại Hội thảo khoa học quốc gia “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy và các ban đảng của tỉnh, thành ủy, các nhà khoa học đã phát biểu tham luận và các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và có chất lượng khoa học cao.

Các tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đi sâu đánh giá thực trạng, làm rõ những thành tựu đạt được cần tiếp tục phát huy; những bất cập, hạn chế cần có giải pháp khắc phục nhanh nhất, hiệu quả nhất và những bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU- NHẬT LINH