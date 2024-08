Tiến hành các phần việc quan trọng tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Trong tháng 7/2024, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 16,75%, lũy kế 7 tháng tăng 12,91% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 13,08%, lũy kế 7 tháng tăng 11,25% so cùng kỳ. Tổng lượt khách lưu trú tăng 18,67%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 17,9%, lũy kế 7 tháng tăng 19,87% so cùng kỳ. Ước giá trị giải ngân vốn đạt 9.340,1 tỷ đồng, đạt 42,88% Kế hoạch vốn năm 2024. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 55.483,3 tỷ đồng, đạt 62,62%. Tổng chi ngân sách trên địa bàn khoảng 12.890,1 tỷ đồng.