Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân, đơn vị trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã có nhiều cách sẻ chia thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân.

Bà Đỗ Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành KP.2, phường 3 (phải) trò chuyện với bà Dương Thị Tài.

Sớt chia khó khăn

Chạy xe máy vào con hẻm ngoằn ngoèo, bà Đỗ Thị Thùy Linh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành KP.2, phường 3 tìm đến nhà hộ khó khăn Dương Thị Tài (62/19 Trương Công Định). Bà Linh ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của đôi vợ chồng già. Gặp bà Linh, bà Tài bày tỏ xúc động, trân trọng biết ơn vì vừa qua, nhờ bà Linh vận động, cùng với sự hỗ trợ của UBMTTQ thành phố, vợ chồng bà đã xây được căn nhà mới kiên cố, khang trang.

Bà Tài tâm sự, ông bà đã già yếu, không lao động được, sống nương tựa vào con trai làm nghề bán vé số nên cuộc sống khá khó khăn. Bà cũng bày tỏ lo ngại việc hay ốm đau, thường phải đi khám bệnh, mua thuốc mà chưa có điều kiện mua thẻ BHYT. Hay tin, bà Linh động viên “bà yên tâm, cháu sẽ tìm cách tặng bà tấm thẻ, để phòng khi “trái gió trở trời”, phải đến bệnh viện bà cũng đỡ tốn kém hơn”. Vừa qua, Chi hội phụ nữ khu phố đã vận động nhà hảo tâm tặng bà Tài tấm thẻ BHYT trị giá hơn 800 ngàn đồng.

“Tôi luôn khắc sâu lời dạy của Bác “lấy dân làm gốc”. Trong các chương trình, hoạt động ở khu phố, tôi luôn bám sát dân, gần dân, nghĩ đến lợi ích cho dân mà làm”, đó là chia sẻ của bà Đỗ Thị Thùy Linh về những việc làm thiết thực vì dân, vì sự phát triển của khu phố. Từ năm 2022, hàng năm bà Linh đã vận động để tặng hơn 1.000 phần quà và 10 thẻ BHYT cho người nghèo, khó khăn và hơn 20 suất học bổng cho HS nghèo, khó khăn học giỏi. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo vệ sinh môi trường, bà Linh đã vận động các nhà hảo tâm, đảng viên ủng hộ 248 triệu đồng lắp 62 camera an ninh trên địa bàn khu phố.

Là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban điều hành khu phố, bà luôn đi sâu sát, nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng Nhân dân. Nhờ đó, bà cũng nắm được những vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư. Bà kịp thời báo cáo chi ủy, đề xuất giải pháp giải quyết ổn thỏa, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết.

Với những nỗ lực vì cộng đồng, từ năm 2012 đến nay, 12 năm liền bà Linh luôn đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và vinh dự được nhận 2 bằng khen của tỉnh về “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu Chiến binh (CCB) TP.Vũng Tàu cũng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực.

Ông Nguyễn Hồng An, Phó Chủ tịch Hội CCB TP.Vũng Tàu cho biết, học Bác, trước hết, cán bộ, hội viên “học và thấm nhuần tư tưởng, lập trường chính trị”. Đến nay, 100% cán bộ, hội viên kiên định lập trường chính trị, không có hội viên nói, viết và làm trái với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các hội viên cũng tham gia đầy đủ học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp.

Song song đó, Hội cũng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động, phong trào thi đua. Nổi bật là chăm lo đời sống cho hội viên ngày càng tốt hơn. Dịp Tết vừa qua, các cấp Hội đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ thiết thực các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật. Cụ thể, các cấp Hội đã vận động và trao hơn 1.400 phần quà, trị giá gần 423 triệu đồng. Hội CCB thành phố hỗ trợ tiền điện sinh hoạt hàng tháng trong năm 2023 cho 7 gia đình hội viên vừa thoát nghèo; hỗ trợ cho 15 thương binh hạng 1/4 (1 triệu đồng/người)...

Với nghĩa tình đồng đội cao đẹp, năm 2023, Thường trực Hội CCB thành phố đã vận động các đơn vị tài trợ kinh phí để sửa 1 căn nhà, trị giá 50 triệu đồng cho hội viên ở phường 11. Đồng thời, từ phong trào thi đua “Ngôi nhà mười nghìn đồng”, Hội CCB thành phố đã sửa chữa được 2 căn nhà cho hội viên của phường Thắng Nhì và phường 5, tổng trị giá 45 triệu đồng.

Linh hoạt học tập và làm theo Bác

Theo Thành ủy Vũng Tàu, trên cơ sở hướng dẫn của Thành ủy, các đảng bộ, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. 67/67 chi, đảng bộ cơ sở triển khai đăng ký kế hoạch tập thể về học tập Bác, đạt 100%. Các cơ quan, đơn vị đã vận dụng linh hoạt việc học Bác vào tình hình thực tế của cơ sở, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên.

Đặc biệt, năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố đã triển khai sôi nổi, hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, có nhiều mô hình mới như: “Ngày thứ Năm không chờ” tại UBND các phường: 5, 9, 10, 12, Thắng Nhất, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh; “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” tại 17/17 UBND phường, xã. Qua đó, gắn với việc thực hiện công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức cũng tự soi rọi, học theo phong cách của Bác, thực hiện tốt văn hóa công sở và ứng xử văn minh, lịch sự, hòa nhã, tạo sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc. Qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

