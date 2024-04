Thăm, tặng quà cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 26/4, nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

● Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các CCB: Phạm Văn Nhượng (huyện Long Điền) và Trương Văn Giáo (huyện Đất Đỏ).

Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà CCB Phạm Văn Nhượng (huyện Long Điền). Ảnh: ĐÔNG HIẾU.

● Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình CCB Trần Bá Hộ, Lê Thị Lục, Đỗ Ngọc Ngạn, Nguyễn Bá Trứ và CCB Phạm Văn Quỳnh (cùng trú tại Phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Lê Thị Lục, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. ● Đoàn do ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT làm Trưởng đoàn đã thăm và tặng quà các gia đình tại TP. Vũng Tàu gồm: ông Phạm Đức Luyện (phường Thắng Nhất); ông Bùi Xuân Dục (phường Thắng Nhất); bà Nguyễn Thị Phiên (phường 9), Ông Phạm Văn Cự (phường 9); bà Vũ Thị Tẹo (phường 7). Đoàn do ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GTVT đến thăm, tặng quà CCB Bùi Xuân Dục (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI ● Đoàn do ông Nguyễn Thái Bình, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình CCB trên địa bàn TX.Phú Mỹ: ông Nguyễn Hữu An (xã Tóc Tiên) và ông Đặng Xuân Na (xã Châu Pha). Đồng thời đến động viên và gửi tặng quà cho thân nhân CCB Trần Sỹ Bính (xã Châu Pha) vừa qua đời. Đoàn do ông Nguyễn Thái Bình, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Đặng Xuân Na xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ. Ảnh: ĐĂNG KHOA.

● Đoàn do ông Nguyễn Thanh Huấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các CCB đang sinh sống trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: ông Hồ Sỹ Dục (phường 5); ông Nguyễn Văn Cầm (phường 5); ông Phạm Đình Hịch (phường Nguyễn An Ninh), Trịnh Thị Tiết (phường Nguyễn An Ninh) và bà Vương Thị Ký (phường 4).

Đoàn do ông Nguyễn Thanh Huấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà bà Trịnh Thị Tiết, TP.Vũng Tàu. Ảnh: DIỄM QUỲNH.

● Đoàn do Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các CCB tại phường 11 và 12, TP.Vũng Tàu gồm: ông Lương Hữu Phẩm (phường 11); ông Nguyễn Ngọc Hiệp (phường 11); bà Nguyễn Thị Kim Liên (phường 12); ông Đặng Xuân Phong (phường 12); bà Trần Thị Chín (phường 12).

Đoàn do Thượng tá Nguyễn Xuân Công, Phó Chủ nhiệm Chính trị BCHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Lương Hữu Phẩm (phường 11, TP.Vũng Tàu). Ảnh: BẢO KHÁNH. Trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam đã trao tặng mỗi cá nhân 1 phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

