Bắt đầu lấy ý kiến Nhân dân về sáp nhập đơn vị hành chính

Các xã, phường và huyện sáp nhập Giai đoạn 2023-2025 có 2 huyện và 9 xã, phường của tỉnh thuộc diện phải sáp nhập. Theo đó, huyện Long Điền sáp nhập với Đất Đỏ, thành lập huyện Long Đất. Các xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước sáp nhập, thành lập xã Tam An. Sáp nhập xã Lộc An và xã Phước Hội thành xã Phước Hội. Sáp nhập xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải, thành lập thị trấn Phước Hải. Phường Phước Hiệp và phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) sau sáp nhập, thành lập phường Phước Trung. Sau sáp nhập, tỉnh có 7 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 1 đơn vị) và 77 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 5 đơn vị).