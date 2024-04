Thăm cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 25/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đoàn thăm, tặng quà ông Đoàn Văn Thảo (phường 8, TP. Vũng Tàu.

● Đoàn do Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn và Đoàn do bà Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư Tỉnh Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình đang sinh sống trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: ông Đoàn Văn Thảo, Trần Lê Giáp, Nguyễn Đức Định, Bùi Trọng Hiến và Đàm Văn Huệ; bà Phạm Thị Bích Huệ; ông Mai Long; ông Nguyễn Đình Quản; ông Phan Nhân Thi và bà Nguyễn Thị Kim Khánh.

Bà Hồ Thị Ánh Tuyết trao quà bà Bà Phạm Thị Bích Huệ (phường 1, TP.Vũng Tàu).

● Đoàn do ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình ở TP.Bà Rịa, gồm: bà Lê Thị Khái (5 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp); ông Nguyễn Văn Câu (84 Lê Lợi, phường Phước Hiệp) và ông Phan Viết Thành (29 Mộng Huê Lầu, phường Phước Nguyên).

Trong dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam đã trao tặng mỗi cá nhân 1 phần quà trị giá 2,5 triệu đồng.

Đoàn do ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình bà Lê Thị Khái (số 5 Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa).

KIM HỒNG- TUYẾT MAI - TRÚC GIANG