Tập trung tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam

Sáng 16/11, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại hội nghị, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin đến các đại biểu một số nét khái quát về tình hình công nhân hiện nay và Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay. Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) thông tin về hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức; Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin chuyên đề những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Xuân Thủy yêu cầu, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; những phục hồi tích cực và các kết quả quan trọng của kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2023. Các đơn vị và đội ngũ báo cáo viên cần chú trọng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM