Chiều 15/11, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban xây dựng Đảng chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công; thu, chi ngân sách địa phương; chỉnh trang đô thị năm 2023 và công tác chuẩn bị các hoạt động Tết Nguyên đán 2024.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận giao ban.

Theo báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, tốc độ tăng trưởng của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần qua các tháng.

Ước thực hiện cả năm 2023, có 8/14 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) ước tăng 9,47% so với năm 2022, cao hơn kế hoạch đề ra (NQ tăng 9,24%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tăng 12,94% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra (NQ tăng 11,31%). Doanh thu dịch vụ lưu trú ước tăng 13,77% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra (NQ tăng 11,16%). Doanh thu dịch vụ lữ hành ước tăng 72,09% so với năm 2022, vượt kế hoạch đề ra (NQ tăng 12,83%). Tổng thu ngân sách ước khoảng 92.900 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán (NQ cả năm 88.591 tỷ đồng), bằng 82,9% so với năm 2022.

Về tình hình thực hiện và giải ngân, lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 13/11 (tất cả các nguồn vốn) là 10.798,831 tỷ đồng, đạt 64,65% so với kế hoạch giao; cao hơn cùng kỳ năm 2022 (giải ngân 11 tháng đầu năm 2022 đạt 54,66%).

Phát biểu kết luận giao ban, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, cấp ủy địa phương, khẩn trương rà soát, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy và thiếu quan tâm giữa các chủ đầu tư với UBND tỉnh.

Về các hoạt động chuẩn bị Tết, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh giúp các địa phương chủ động chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024. Tập trung chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân, quan tâm các đối tượng yếu thế; tổ chức các hoạt động Tết vui tươi, bảo đảm an ninh trật tự…

Tin, ảnh: PHÚC LƯU