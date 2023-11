Khắp nơi sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 11/11, tại nhiều tổ dân cư trên địa bàn tỉnh đã diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Ngày hội diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) và hướng tới đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Người dân thông Tân Châu, xã Bàu Chinh chơi bịt mắt đập heo đất tại Ngày hội.

Ngày hội với phần lễ trang trọng và phần hội tươi vui, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết cho bà con nhân dân trong các cộng đồng khu dân cư.

* Tại khu dân cư ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Ngày hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà của tỉnh đến các hộ nghèo ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.

Ấp Phước Bình có 14 tổ dân cư, 672 hộ dân với trên 3.000 khẩu. Năm 2023, ấp Phước Bình đã đạt một số kết quả đạt và vượt về phát triển kinh tế, xã hội, QPAN và thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cụ thể: Thu được hơn 41 triệu đồng tiền Quỹ các loại (đạt 101%); chỉ tiêu giao quân 100%; nhân dân trong khu dân cư tự góp vốn giúp 10 hộ sản xuất, phát triển kinh tế với số tiền 86 triệu đồng, các đoàn thể giúp 20 hộ viên, đoàn viên với số tiền 92 triệu đồng; giúp 498 hộ vay từ Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền gần 13,3 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ khá, giàu là 569 hộ, tỷ lệ 84,6%. Ấp vận động nhân dân lắp đặt 7 cổng chào, lắp mới 3 camera giám sát, duy trì mô hình Lá cờ ngày hội tới toàn bộ hộ dân. Toàn xã có 654 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (tỷ lệ 97,3%)…

Đại diện các tổ dân cư, đoàn thể của ấp Phước Bình, xã Phước Tính ký kết thi đua năm 2024.

Trong chương trình Ngày hội, lãnh đạo địa phương đã trao tặng 4 suất quà của MTTQ tỉnh, 2 suất của MTTQ huyện và 5 suất quà của ấp đến các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đặc biệt khó khăn; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư; ký kết thi đua năm 2024...

* Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu phố Thanh Bình, Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ có ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ.

Trao tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ.

KP.Thanh Bình, TT. Đất Đỏ có 770 hộ với 3.550 khẩu, được phân thành 15 tổ dân cư. Năm 2023, khu phố tạo điều kiện cho nhân dân tham gia 8 lớp có 16 người tập huấn áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; lập hồ sơ cho 154 hộ vay mới và tái vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện để mở rộng kinh doanh, sản xuất, đến nay tổng dư nợ gần 8,7 tỷ đồng; đã tổ chức xét 5 hộ thoát nghèo, hiện còn 12 hộ nghèo.

Khu phố đã vận động trong nhân dân được số tiền 70 triệu đồng, đạt 100% chỉ tiêu các nguồn vận động của địa phương. Ngoài ra, trong năm khu phố còn vận động mạnh thường quân trao tặng 70 suất quà trị giá 17,5 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn trong dịp lễ, tết. 90,73% dân số tham gia BHYT. Toàn khu phố có 96% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

* Ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp An Bình, xã Lộc An. Ấp An Bình có 78 hộ, 333 khẩu, với 2 tổ dân cư, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi. Phong trào xây dựng ấp văn hóa năm 2023 có tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư ấp; đời sống văn hóa và mức hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng được nâng cao.

Ông Hồng Như Vàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ trao quà của Quỹ Vì người nghèo tỉnh cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp An Bình.

Trong năm, các ban ngành, đoàn thể đã vận động hội viên và nhân dân tham gia giúp vốn xoay vòng, hỗ trợ người dân vay vốn từ các nguồn để sản xuất, tăng thu nhập kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Năm 2023, toàn ấp có 72 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; có 22 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền (2021-2023).

* Cũng trong sáng 11/11, KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ), nơi có 1.454 hộ gia đình, với hơn 6.790 nhân khẩu đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Khu phố triển khai hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết trong mọi tầng lớp dân cư.

Bà Trần Thị Ái Hà, Chủ tịch Hội LHPN TX.Phú Mỹ tặng quà của UBMTTQVN tỉnh cho 3 người nghèo tại KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân..

Trong năm 2023, KP.Mỹ Thạnh vận động nhân dân quyên góp các loại quỹ như Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng chống thiên tai…, được hơn 62 triệu đồng. Khu phố đã vận động các nhà hảo tâm tặng 650 phần quà cho gia đình khó khăn, trị giá hơn 162 triệu đồng; sửa chữa 2 căn nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ, trị giá 80 triệu đồng.

Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 3 phần quà; TX.Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân tặng 5 phần quà cho người nghèo, trị giá 600 ngàn đồng/suất. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn tặng 54 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, trị giá gần 20 triệu đồng.

* Cùng ngày, Ngày hội đã diễn ra tại thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh). Tân Châu có 478 hộ dân/1.462 nhân khẩu. Trong đó, có 127 hộ là người dân tộc Châu Ro. Người dân trong thôn chủ yếu sinh sống bằng chăn nuôi và trồng trọt. Cùng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, đồng bào đã dần bỏ tập tục du canh du cư, chuyển sang làm nhà, sinh sống ổn định tại địa phương. Hiện, thôn có 469 hộ/478 hộ giữ vững danh hiệu gia đình văn hoá; 80% người dân đăng ký và sử dụng thẻ BHYT.

Từ đầu năm đến nay, ban vận động thôn phối hợp với các đơn vị sữa chữa 3 ngôi nhà, hỗ trợ 5 mô hình chăn nuôi, khám bệnh, vận động đỡ đầu cho con em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, nghèo trị giá hơn 250 triệu đồng…

Ông Trần Thanh Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn Tân Châu (xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) nhận Giấy khen tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ngày hội đại đoàn kết.

Trong chương trình ngày hội, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tặng 10 phần quà, UBMTTQ Việt Nam xã Bàu Chinh tặng 3 phần quà, Ban công tác mặt trận thôn Tân Châu vận động nhà hảo tâm trao tặng 17 phần quà cho người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn và nguyên cán bộ thôn các thời kỳ.

