Cần giám sát chất lượng đường giao thông nông thôn

Trong chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 10/11, Tổ đại biểu số 6 và số 11 HĐND tỉnh đã TXCT các xã, thị trấn tại huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức.

Cử tri Nguyễn Văn Việt (thôn Sơn Lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) kiến nghị giám sát chất lượng đường giao thông nông thôn.

Cử tri Nguyễn Văn Việt (thôn Sơn Lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) bày tỏ vui mừng khi các cấp chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho người dân lưu thông và vận chuyển nông sản. “Tuy nhiên, việc làm đường chưa được kiểm tra, đôn đốc sâu sát. Từ đó, dẫn đến tình trạng đường mới đưa vào sử dụng chưa bao lâu đã hư hỏng. Cơ quan chức năng cần quan tâm giám sát chất lượng đường giao thông nông thôn”, cử tri Việt kiến nghị.

Cử tri Nguyễn Xuân Quốc Vỹ (thôn 2, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) kiến nghị, cần có chế độ chi trả cho công tác trực, tuần tra canh gác của lực lượng dân quân, dân phòng.

Cử tri Lê Văn Quang (thôn 6, xã Bình Trung) nêu ý kiến, hiện nay, khối lượng rác thải trong các gia đình và từ buôn bán rất nhiều. Tuy nhiên, lượng rác thải này chưa được phân loại. Cử tri kiến nghị chính quyền các cấp cần có phương án và hỗ trợ người dân phân loại, xử lý rác thải, để môi trường sống người dân bảo đảm, giữ gìn bảo vệ môi trường.

Cử tri Mai Thị Sáu (tổ 6, KP Hải Tân, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ) phản ánh, khu vực ngã tư đường Trường Sa-Lạc Long Quân thường xảy ra tai nạn giao thông, do không có gờ giảm tốc độ và đèn chiếu sáng. Do vậy, chính quyền xem xét lắp đèn chiếu sáng và gờ giảm tốc độ tại khu vực này, để người dân và phương tiện qua lại thuận lợi, an toàn, hạn chế xảy ra tai nạn giao thông.

