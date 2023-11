Chiều ngày 10/11, Công an TP.Vũng Tàu tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an Nhân dân TP.Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội cựu Công an Nhân dân TP.Vũng Tàu. Theo đó, Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. Hội tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu Công an Nhân dân Việt Nam trên địa bàn thành phố, để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội cựu Công an Nhân dân TP.Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 19 đại biểu, bầu Ban Thường vụ gồm 7 đại biểu và Đại tá Đoàn Minh Quyết, nguyên Trưởng Công an TP.Vũng Tàu được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

TRÍ NHÂN