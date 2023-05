Lấy người dân và DN là trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Thọ tại hội nghị “Giải pháp để nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2023” diễn ra sáng 31/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) xếp hạng 6/63 tỉnh, thành, tăng 10 bậc so với năm 2021, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp hạng 4/63 tỉnh thành, tăng 5 bậc so với năm 2021. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 20 bậc so với năm 2021. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị trí thứ 34/63 tỉnh, thành, tăng 13 bậc so năm 2021.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ CCHC, Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tập trung phân tích chỉ số PAR INDEX, SIPAS năm 2022 của tỉnh.

Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao các chỉ số này như: Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo CCHC; tăng cường truyền thông chính sách, nhất là các chính sách mới, đột phá; thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, ý tưởng mới cho CCHC; tăng cường học tập kinh nghiệm của các địa phương khác, nhất là khu vực lân cận; chú trọng đo lường hài lòng của người dân, DN.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong chương trình, 2 chuyên gia phân tích của Liên đoàn VCCI và Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam cũng đưa ra đánh giá về kết quả đạt được của tỉnh và chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thể hiện qua kết quả các chỉ số liên quan đến CCHC.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm, định hướng các giải pháp phù hợp để cải thiện các chỉ số, để công tác CCHC của tỉnh ngày càng tốt hơn, bảo đảm người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ khẳng định, tỉnh luôn lấy người dân và DN là trung tâm để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, chính quyền các cấp phải rà soát, khắc phục ngay những yếu kém mà các nghiên cứu, điều tra xã hội học đã chỉ ra; tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện hành vi vi phạm; cải thiện, rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện TTHC để nâng cao các chỉ số trong năm 2023. Đồng thời nâng cao vai trò người đứng đầu cũng như năng lực, kỹ năng, đạo đức, văn hóa của cán bộ công chức.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG