Sáng 6/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có ông Cao Văn Học, Phó Vụ trưởng Vụ VII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong năm 2022, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định; triển khai đầy đủ các kết luận, Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ lãnh đạo của UBND tỉnh.

Căn cứ vào các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để chỉ đạo các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình nhiệm vụ của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước hơn 112.000 tỷ đồng (đạt 156,6% so với dự toán và bằng 127,8% so với cùng kỳ), thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2023 hơn 22.600 tỷ đồng (đạt 25,52% dự toán). Kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 hơn 12.000 tỷ đồng (đạt 82,3% so với kế hoạch giao), giải ngân lũy kế thanh toán vốn quý I/2023 hơn 2.000 tỷ đồng (đạt 14,21% so với kế hoạch giao). Năm 2023, dự kiến cấp mới 30 dự án đầu tư nước ngoài và 36 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 910 triệu USD và hơn 20.000 tỷ đồng. Trong quý I, đã cấp mới 4 dự án và điều chỉnh tăng vốn 12 dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm quy đổi khoảng 384 triệu USD...

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng, như: Định hướng, giải pháp triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh; các dự án chậm triển khai, khu đất có vướng mắc về cơ sở pháp lý trên địa bàn tỉnh; dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, Côn Đảo; các cụm công nghiệp; bố trí quỹ đất thu hút xã hội hóa dự án lớn của tỉnh...

