Truyền thông bảo vệ an toàn đường ống khí

Sáng 6/12, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn và Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam - PV GAS) tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và truyền thông bảo đảm an ninh, an toàn đường ống khí biển cho 100 chủ tàu cá, ngư dân trên địa bàn phường 5 và Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu).

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và nhân viên PV GAS tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường 5 và Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu).

Tại hội nghị, chủ tàu cá, ngư dân được nghe tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam; các văn bản về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); giới thiệu về hệ thống các đường ống dẫn khí trên biển; nguyên nhân gây mất an toàn đường ống dẫn khí và những thiệt hại nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố; những quy định pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ an ninh, an toàn dầu khí; tổ chức đoàn đến các cảng cá để vận động ngư dân không neo đậu, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản trong khu vực hành lang an toàn công trình dầu khí trên biển.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng 100 cờ Tổ quốc cho ngư dân phường 5 và Thắng Nhì.

Tin, ảnh: MINH NHÂN