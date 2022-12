Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Sáng 4/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc Hội nghị lần thứ 13, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. (ảnh dưới)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, nổi bật là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ; trong đó GRDP trừ dầu ước tăng 10,97% so cùng kỳ, cao hơn 3,97% so Nghị Quyết. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh phát biểu tại hội nghị

Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh đang được thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận, dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo… được tập trung triển khai thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, lần đầu tiên, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, “về đích” sớm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ nét hơn nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; đồng thời, nghiên cứu, thảo luận, đề xuất, kiến nghị thêm các nhiệm vụ, giải pháp ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã có trong dự thảo Báo cáo để quyết tâm khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế đã được nhận diện của năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu cần tập trung đưa ra giải pháp để phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược, trọng tâm là sớm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh.

NHÓM PV THỜI SỰ