TP. Vũng Tàu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022

Sáng 3/12, UBND TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. (Ảnh dưới).

Năm 2022, vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội thành phố có sự phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng cao so với năm 2021; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được thành phố quan tâm chăm lo, đời sống người dân được cải thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác theo dõi tình hình DN, lao động và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh được thành phố chú trọng thực hiện; công tác vệ sinh môi trường thường xuyên duy trì tốt, thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Theo Dự thảo báo cáo của UBND TP. Vũng Tàu, năm 2022, hầu hết chỉ tiêu kinh tế của thành phố đều thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 8.560 tỷ đồng (tăng 5,54 % so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 36.105 tỷ đồng (tăng 23,86% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 35.432 tỷ đồng (tăng 20,11% so với cùng kỳ); giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 26,4 tỷ đồng (bằng 91,03% so với cùng kỳ); tổng thu ngân sách ước đạt 5.235 tỷ đồng (đạt 139,3% so dự toán tỉnh giao).

Năm 2022, TP. Vũng Tàu đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách.

Năm 2022, thành phố đã đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách (tăng 25 % so với thời điểm chưa có dịch). Ghi dấu ấn về thành quả từ những nỗ lực của chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu thời gian qua là lần thứ 2, Vũng Tàu được Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) bình chọn danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” năm 2021.

Năm 2023, TP. Vũng Tàu tiếp tục hướng đến là "Thành phố sự kiện" với việc tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, TDTT để quảng bá hình ảnh du lịch Vũng Tàu đến với du khách trong và ngoài nước. Trong ảnh: Ngày hội đạp xe đạp Vũng Tàu Cycling Festival 2022.

Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công.

Tính đến 29/11 nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 858,9 tỷ đồng, tương đương 74,13%; ước giải ngân đến ngày 31/12 đạt 95% và đến 31/1/2023 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. Đối với nguồn vốn thành phố, đến ngày 29/11 giải ngân đạt 380,6 tỷ đồng, tương đương 50,61%, ước giải ngân đến ngày 31/12/2022 đạt 95%, đến ngày 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các vấn đề: Giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường; triển khai thực hiện các Đề án của UBND thành phố thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự đô thị; nâng cao dịch vụ công trực tuyến, công tác cải cách hành chính và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác chuyển đổi số, thu hút các sự kiện lớn của TP. Vũng Tàu năm 2023…

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH