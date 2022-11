Ngày 24/11, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ ra mắt mô hình xây dựng gia đình “5 có, 3 sạch” tại Chi hội Phụ nữ ấp 2 Tây (xã Bàu Lâm) và “Dịch vụ giới thiệu, cung ứng sản phẩm an toàn” xã Bàu Lâm. Đây là mô hình điểm do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đại diện Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Xuyên Mộc trao quyết định thành lập mô hình “5 có, 3 sạch” cho Chi hội ấp 2 Tây (xã Bàu Lâm).

Mô hình “5 có, 3 sạch” gồm các tiêu chí: “Có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa” và “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường”, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, với 50 thành viên, do chị Nguyễn Thị Thu Lan làm Chủ nhiệm.

Mô hình “Dịch vụ giới thiệu, cung ứng sản phẩm an toàn” gồm 50 thành viên, do chị Lê Thị Thanh Sang làm Chủ nhiệm, nhằm hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm vận động hội viên thành lập tổ hợp tác tiêu thụ các sản phẩm có sẵn tại địa phương, đặc biệt là sản phẩm do phụ nữ sản xuất, làm chủ. Mô hình kết nối cung- cầu, giúp hội viên chủ động sản xuất, giảm chi phí qua các khâu trung gian, hạn chế rủi ro, ổn định giá cả và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại chương trình, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hỗ trợ vật dụng thiết yếu vận hành mô hình “5 có, 3 sạch” trị giá 12 triệu đồng; hỗ trợ vật dụng thiết yếu vận hành mô hình “Dịch vụ giới thiệu việc làm, cung ứng sản phẩm an toàn” trị giá 16 triệu đồng. Hội LHPN huyện Xuyên Mộc tổ chức 20 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ 13 xã/thị trấn.

Tin, ảnh: MAI NGỌC