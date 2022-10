Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2022.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau cơ bão số 4, hoàn lưu của bão gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Bắc Trung Bộ, làm 7 người bị thiệt mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình có người không may mắn thiệt mạng do mưa lũ; chia sẻ với Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các địa phương có những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, đặc biệt là lãnh đạo các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống lụt bão, nhất là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều biến động lớn, nhanh, phức tạp, khó đoán định, chưa có tiền lệ với nhiều rủi ro cả trong ngắn, trung và dài hạn.

Trong bối cảnh đó, nhờ những nỗ lực, tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam đạt được kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; dịch COVID-19 được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc; an ninh trật tự được bảo đảm; đối ngoại được thúc đẩy toàn diện và cân bằng; quốc phòng, an ninh, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; an sinh xã hội được quan tâm...

Thủ tướng đề nghị tại hội nghị này, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2022; những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện; dự báo tình hình những tháng cuối năm; nhiệm vụ, giải pháp mới để ứng phó với tình hình nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Theo chương trình, tại Hội nghị, Chính phủ nghe, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng Chín và 9 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia./.

NGUYỄN THI (tổng hợp)