Bà Rịa-Vũng Tàu phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch

Trong 9 tháng năm 2022, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát. Các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội phục hồi mạnh mẽ và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, GRDP tăng 8,03% so với cùng kỳ. Đời sống nhân dân từng bước ổn định.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị. Ảnh: PHÚC LƯU

Những thông tin tích cực trên được nêu ra tại hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 13/10.

Tổng thu ngân sách vượt chỉ tiêu

Thông tin tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh, mạnh mẽ và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,

BÍ THƯ TỈNH ủY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Phân bổ vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, trong đó lưu ý khắc phục các tồn tại là bố trí vốn trong kế hoạch năm chưa hợp lý dẫn đến giải ngân chậm hoặc không được. Tỉnh cương quyết thực hiện chủ trương phân bổ vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải; tập trung rà soát, thúc đẩy các dự án tái định cư, khắc phục bằng được nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có nguyên nhân chủ yếu là thiếu đất tái định cư.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,03% so với cùng kỳ; trong đó GRDP trừ dầu khí tăng 12,65% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 83.875 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Một số hoạt động kinh tế đạt kết quả nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,42%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 14.707 tỷ đồng, tăng 6,44%; doanh thu dịch vụ lưu trú 3.565 tỷ đồng, tăng 138,38%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 70,62% so với cùng kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch, phương án phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến giao thông kết nối liên vùng như: Đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu, cầu Phước An, đường 991B, dự án nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo... và đề xuất nhiều giải pháp giải quyết đồng bộ điểm nghẽn giao thông trên QL51.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Lĩnh vực lao động, việc làm chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, KH-CN được chú trọng. Chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, những vấn đề còn tồn đọng được chỉ đạo xử lý dứt điểm, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các đoàn thể chính trị-xã hội và một số hội quần chúng theo kế hoạch.

Du khách check in tại Bãi Sau (TP. Vũng Tàu). Ảnh: MỸ LƯƠNG

Thúc đẩy các dự án trọng điểm

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu có 5 dự án giao thông quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững, gồm: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, tuyến kết nối đường cao tốc với TP. Vũng Tàu, đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu (ĐT994) và cầu Phước An.

UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và xây dựng cơ chế hoạt động chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chủ đầu tư rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất trồng lúa; xây dựng phương án đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch.

UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN-MT rà soát, đánh giá trữ lượng các mỏ vật liệu, nguồn vật liệu, đặc biệt là khu vực đổ thải phục vụ cho những công trình trọng điểm; yêu cầu chủ đầu tư rà soát phân chia gói thầu hợp lý, khoa học, đúng quy định pháp luật để bảo đảm tiến độ dự án.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thành những thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; dự kiến khởi công vào 30/4/2023 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025. UBND tỉnh sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn phương án đầu tư dự án tuyến đường kết nối đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu từ QL56 đến vòng xoay 2/9 - 3/2 (TP. Vũng Tàu) và tổ chức triển khai phù hợp với tiến độ đầu tư đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đối với dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Sở GT-VT phối hợp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương thống nhất quy mô, tiến độ đầu tư trên đoạn tuyến nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ khi đưa tuyến vào khai thác. Tỉnh phấn đấu khởi công và thi công hoàn thành đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm 2026. Dự án cầu Phước An dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm 2022, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027 để kết nối hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải với đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và kết nối với khu vực Tây Nam Bộ. Với dự án tuyến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu, các dự án thành phần đã cơ bản được HĐND tỉnh thông qua nhưng còn vướng mắc lớn nhất do liên quan đến chuyển đổi đất rừng. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư. Dự kiến toàn tuyến khởi công trong năm 2023 và cơ bản hoàn thành trong năm 2025. (Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh)

Khẩn trương giải quyết vướng mắc trong đầu tư công

Tính đến ngày 30/9, giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh mới đạt 38,48% kế hoạch. Còn 46/119 dự án với số vốn 10.806 tỷ đồng dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh chưa trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư.

Để giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ngày 31/1/2023, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị từng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với cương vị, trách nhiệm, vai trò của mình dành nhiều thời gian hơn nữa để giải quyết vướng mắc, khó khăn trong thủ tục đầu tư công.

“Chúng ta chịu khó lắng nghe, đi cơ sở và khuyến khích cán bộ, công chức làm việc lấy hiệu quả là chính, không phụ thuộc vào thời gian… từ đó, tháo gỡ khó khăn, giải quyết ách tắc, hoàn thành công tác bồi thường để có mặt bằng thi công trong những tháng còn lại của năm 2022”, ông Mai Ngọc Thuận đề nghị.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đối với các dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm và kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý hạn chế việc chia nhỏ các gói thầu với quá nhiều nhà thầu tham gia và chú ý chọn nhà thầu thi công có năng lực, kinh nghiệm; bảo đảm công khai, minh bạch và ngăn ngừa tiêu cực, lợi ích nhóm trong việc đầu tư dự án.

PHÚC LƯU - HUYỀN TRANG