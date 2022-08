Thu hút quần chúng có lý tưởng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích rõ thực trạng, những hạn chế và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn hiện nay.

Chi bộ Quân sự phường Phước Nguyên (TP. Bà Rịa) kết nạp đảng viên mới.

Nhiều hạn chế cần khắc phục

Phát biểu đề dẫn, bà Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bà Rịa nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ TP.Bà Rịa đã kết nạp được 235 đảng viên. Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng của Đảng bộ TP.Bà Rịa đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là nguồn và công tác tạo nguồn. Công tác kết nạp đảng viên còn chậm, đến nay so với chỉ tiêu nhiệm kỳ chỉ mới đạt 34,21% của tỉnh giao, 33,38% chỉ tiêu của thành phố; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú còn hạn chế; tỷ lệ đảng viên so với tổng cán bộ, CNVC-NLĐ một số chi bộ, Đảng bộ cơ sở còn thấp; số quần chúng do các tổ chức đoàn thể giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do một số chi, đảng bộ chưa thực sự chủ động trong công tác tạo nguồn; nhiều chủ DN, NLĐ còn có tâm lý e dè, chủ yếu tập trung sản xuất, kinh doanh, ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị-xã hội; đa số người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp lớn tuổi…

Qua rà soát, dự báo nguồn kết nạp Đảng từ năm 2023 đến năm 2025 của Đảng bộ thành phố gặp không ít khó khăn. Có 9/32 chi bộ cơ sở không còn nguồn kết nạp bởi một số cơ quan khối Đảng, hành chính thành phố hiện cán bộ, công chức đều là đảng viên. Có 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ các phường, xã không còn nguồn bởi Chi bộ Công an các phường, xã đều là công an chính quy, khi chuyển về công tác tại địa phương đã là đảng viên; người hoạt động tại khu phố, ấp lớn tuổi hoặc đa số đã là đảng viên. Có 14/32 chi bộ cơ sở còn nguồn nhưng không kết nạp được do một số trường hợp người lao động hợp đồng thời vụ, làm việc không ổn định; tiêu chuẩn chính trị không bảo đảm...

Đảng bộ phường Phước Nguyên hiện là đơn vị duy nhất trên địa bàn TP. Bà Rịa đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới nhiệm kỳ 2020-2025 do Thành ủy giao. Bí thư Đảng ủy phường Phước Nguyên Bùi Anh Quang cho biết, trong gần 2 năm phường đã kết nạp được 29/54 đảng viên mới (đạt 53,7% chỉ tiêu nhiệm kỳ). Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2020 kết nạp 7 đảng viên; năm 2021 kết nạp 10/5 đảng viên (đạt 200%); năm 2022 kết nạp được 12 đảng viên mới (đạt 100%). Trong 29 đảng viên kết nạp mới, chủ yếu là con em của đảng viên đang sinh sống tại địa phương. Kinh nghiệm của địa phương là phát huy vai trò của đảng viên, chính đảng viên của mỗi gia đình, khu phố, ấp sẽ vận động người thân, quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Khó khăn công tác tạo nguồn

Đề cập đến công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên, từ thực tiễn địa phương, các tham luận tại hội nghị cho rằng, công tác tạo nguồn hiện nay gặp rất nhiều khó khăn.

“Nguồn kết nạp Đảng thời gian tới tập trung chủ yếu là nhân viên, NLĐ các đơn vị sự nghiệp, DN; người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp; tổ địa bàn dân cư… nhưng ở một số đơn vị, nguồn quần chúng này có thể không ổn định do nhân sự biến động, thay đổi”, bà Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Long Hồ Minh Trung cho biết, tính từ tháng 8/2020 đến nay, Đảng ủy đã kết nạp được 14 người vào Đảng. Hiện công tác tạo nguồn phát triển Đảng gặp rất nhiều khó khăn bởi giáo viên và nhân viên ngoài Đảng ở các trường học đa số lớn tuổi từ 45-50 tuổi, gần về hưu nên không có nguyện vọng vào Đảng hoặc vướng lý lịch không kết nạp được. Đa số lực lượng dân quân và dự bị động viên chưa đạt trình độ THCS nên không bảo đảm quy định của Đảng. Một số ít cấp ủy chi bộ còn lúng túng trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, chưa xem xét lịch sử chính trị của quần chúng đã giới thiệu học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác xác minh lý lịch, làm chậm tiến độ công tác phát triển Đảng…

Ông Trương Thành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Trung cho hay, đầu nhiệm kỳ (tháng 8/2020) đến nay đã cử 32 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và kết nạp được 11/54 đảng viên so với tổng số chỉ tiêu cả nhiệm kỳ Thành ủy giao. Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc rà soát nguồn phát triển đảng viên đến năm 2025, nhằm bảo đảm nguồn cho công tác phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, các chi bộ khu phố hiện không còn nguồn phát triển Đảng và nguyên nhân chủ yếu cũng tương tự như các địa phương khác.

Các tham luận tại hội nghị đã phản ánh sinh động, cụ thể tình hình thực tiễn diễn ra ở cơ sở, vừa đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực về phát triển đảng viên. Về giải pháp chung, theo các đại biểu, các tổ chức Đảng, đảng viên phải nỗ lực không ngừng để quần chúng nhận thức được trở thành đảng viên là vinh dự lớn lao. Đây là động lực tự nhiên, quan trọng nhất để thôi thúc quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng mà các cấp ủy Đảng, tổ chức, đoàn thể phải chú trọng để khắc phục khó khăn về nguồn phát triển đảng hiện nay.

Nâng cao trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên

Phát biểu tại hội thảo, ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Thành ủy Bà Rịa lưu ý cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị thành phố cần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng, nhưng cần chú trọng chất lượng. Vì sức mạnh của Đảng không phải ở số lượng mà là chất lượng đảng viên. Trước tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng cần phải chủ động có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn đối tượng kết nạp đảng; giao chỉ tiêu cụ thể về kết nạp đảng viên cho từng chi bộ, phân công cấp ủy viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ. Hằng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở cơ sở làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh, hiện nay, qua công tác rà soát cho thấy nguồn kết nạp Đảng thời gian tới tập trung chủ yếu là nhân viên, người lao động các đơn vị sự nghiệp, DN; người hoạt động không chuyên trách tại khu phố, ấp; tổ địa bàn dân cư; giáo viên, nhân viên các trường học, lực lượng dân quân. Do vậy, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, định hướng tư tưởng, tạo điều kiện để các quần chúng trong nguồn kết nạp đảng được rèn luyện, có lý tưởng phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Song song với việc bồi dưỡng các nguồn hiện có, phải tiếp tục thường xuyên rà soát, tìm nguồn quần chúng mới. Những trường hợp quần chúng chưa có nguyện vọng, hướng phấn đấu vào Đảng, đề nghị cấp ủy có giải pháp tăng cường giáo dục, vận động.

