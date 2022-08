Bảo đảm an ninh, an toàn biên giới biển và cửa khẩu cảng

Chiều 25/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (25/8/1977-25/8/2022).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập ngày 25/8/1977, có nhiệm vụ bảo vệ công tác thăm dò, khai thác dầu khí thềm lục địa phía Nam, quản lý xuất, nhập, quá cảnh đối với người, phương tiện, hàng hóa ra vào cảng biển.

45 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng cửa khẩu cảng luôn đoàn kết, cảnh giác thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh trật tự địa bàn quản lý, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Với những thành tích trên, đơn vị nhiều năm đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Đơn vị Tiên tiến"; hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng "Huân chương chiến công" cùng nhiều bằng khen và giấy khen các loại.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thượng tá Vũ Xuân Đại, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh yêu cầu, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và góp phần thúc đẩy du lịch quốc tế qua đường biên giới; phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: MINH NHÂN