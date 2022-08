Giữ bình yên cho cửa khẩu, cảng biển

45 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu luôn thực hiện tốt chức năng quản lý, bảo vệ an ninh cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cảng biển do đơn vị phụ trách. Qua đó phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh.

Lực lượng Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tra, kiểm soát trên biển.

Quản lý chặt, kiểm soát tốt

6 giờ sáng, tại Phòng Thủ tục của Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, 100% cán bộ đã có mặt sẵn sàng làm thủ tục nhập cảnh cho khách du lịch đến TP. Vũng Tàu. Dù phải căng mình làm việc để bảo đảm hoàn thành tiến độ trong thời gian ngắn, song các anh vẫn cười rạng rỡ và không quên hỏi thăm, tư vấn cho du khách địa điểm tham quan hấp dẫn, nhà hàng nổi tiếng với những món ăn ngon, đặc biệt trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Ông Moritz Alexy, du khách Đức phấn khởi nói: “Từng đi nhiều nước, làm thủ tục nhập cảnh ở nhiều cửa khẩu, song khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là người làm thủ tục rất nhanh. Tôi hài lòng”.

Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phụ trách 56 bến cảng, 10 cảng xuất khẩu không bến ngoài khơi, 65 vị trí neo đậu, trải dài 100km từ TP. Vũng Tàu đến Đồng Nai. Những năm gần đây, hoạt động giao thương, giao lưu quốc tế giữa Việt Nam và các nước ngày càng mở rộng, tỉnh thu hút nhiều người, phương tiện và hàng hóa ra, vào cửa khẩu, cảng biển. Nhằm tạo điều kiện cho DN, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.

Theo đó, cán bộ biên phòng cửa khẩu cảng phải túc trực 24/24 để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn và tiếp nhận thông tin từ DN, đại lý hàng hải liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh. Đồng thời, thực hiện tốt thủ tục Biên phòng điện tử kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể, khi muốn làm thủ tục khai báo cho tàu nhập, xuất, quá cảnh, chuyển cảng, khách hàng chỉ cần thực hiện ở bất cứ đâu qua cổng thông tin điện tử. Trong vòng 1 giờ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được báo hoàn thành thủ tục dù tàu đang hành trình trên biển, giúp rút ngắn thời gian tàu neo đậu tại cảng, giảm chi phí thuê kho bãi, cầu cảng cho DN.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện, xử lý 134 vụ vi phạm pháp luật trên khu vực cửa khẩu, cảng biển với hơn 250 đối tượng và 2 tổ chức, DN; 1 vụ với 6 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép; 14 vụ với 20 đối tượng người Việt Nam xuống tàu nước ngoài trái phép.

Đấu tranh với tội phạm biên giới

Ngoài hoạt động nêu trên, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu còn làm tốt việc tuần tra, kiểm soát hoạt động của người, phương tiện; thường xuyên trao đổi thông tin người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt động của các đối tượng hay tiếp xúc, giao dịch với tàu thuyền nước ngoài tại các cửa khẩu, cảng biển để ngăn chặn hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa có giá trị cao, dễ buôn lậu, gian lận thương mại.

Điển hình, ngày 14/4 vừa qua, tại khu vực luồng Thị Vải-Cái Mép, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam phát hiện 5 phương tiện đang vận chuyển 2.420m3 cát nhiễm mặn. Tại thời điểm kiểm tra, cả 5 thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số cát nói trên.

Bên cạnh những lợi thế do vị trí địa lý mang lại, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phải đối mặt những thách thức về bảo đảm an ninh trên khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng. Do đó, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương phát huy thế mạnh của khu vực cảng biển”, Thượng tá Phan Văn Hòe, Chính trị viên Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN