Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận

Ngày 5/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị và hội quần chúng tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Bên cạnh đó, Ban Dận vận phối hợp với LLVT, MTTQ, các đoàn thể chính trị và hội quần chúng thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận. Cụ thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp trong đời sống. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành tham gia đối thoại 9 vụ khiếu nại của người dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, các đoàn thể chính trị, hội quần chúng tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh cho người nghèo, tặng quà, học bổng cho HS hiếu học.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban dân vận các cấp, MTTQ, các đơn vị tiếp tục tăng cường đi cơ sở, kịp thời nắm những vấn đề “nóng” ở khu dân cư để phối hợp giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị và trong khối LLVT; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

THI PHONG