Vững vàng nơi "tiền đồn" của Tổ quốc

Những người lính Nhà giàn DK1 (viết tắt của cụm từ Dịch vụ - Khoa học kỹ thuật, phục vụ mục đích dân sự trên thềm lục địa phía Nam) vẫn hiên ngang giữa sóng gió trùng khơi, kiên cường bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Vùng biển DK1 thời tiết vô cùng khắc nghiệt, song ở nơi được ví như “mặt trời rực lửa” ấy, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 vẫn miệt mài huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nêu cao cảnh giác, bám sát mục tiêu lạ, theo dõi, xử lý những con tàu “không mời mà đến”. Chứng kiến hình ảnh “lăn, lê, bò, trườn” dưới cái nắng cháy da cháy thịt, chúng tôi thấu hiểu được vất vả và cả những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ nơi đây.

Theo Trung tá Phạm Công Trãi, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/19, Nhà giàn được xây dựng tại bãi cạn Quế Ðường, một trong những “tiền đồn” bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nên bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, việc cảnh giác SSCĐ luôn được đặt lên hàng đầu. Khu vực biển DK1 nằm cạnh đường hàng hải quốc tế, nước ngoài thường xuyên sử dụng tàu nghiên cứu, tàu giả dạng, tàu chiến vào thăm dò địa chất, trinh sát và đánh bắt hải sản trái phép. Để bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên cho việc khai thác tài nguyên trên thềm lục địa phía Nam, hằng ngày, hàng giờ, lính nhà giàn phải căng mắt theo dõi tình hình trên biển, trực canh quan sát mặt biển để mời những con tàu “bỗng dưng xuất hiện” ra khỏi vùng biển, đồng thời báo cáo ngay về đất liền và các lực lượng chức năng để có phương án xử lý, không để bị động, bất ngờ. Nhờ đó mà nhiều năm qua, vùng biển DK1 luôn bình yên, không một mục tiêu lạ nào trên bầu trời không được phát hiện và xử lý kịp thời. 100% cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm các chế độ trực; không để bị động bất ngờ, chủ động phát hiện sớm từ xa các loại mục tiêu.

33 năm qua, Tiểu đoàn DK1 được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng ba, Huân chương Chiến công Hạng ba. Ngoài ra, đã có hơn 2.000 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến.

Đại úy Hoàng Đình Bình, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn DK1, cho biết chốt giữ, bảo vệ chủ quyền trên các nhà giàn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt trong tình hình hiện nay. Do đó, Tiểu đoàn DK1 luôn chú trọng công tác huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Việc huấn luyện trên các nhà giàn khó khăn hơn ở đất liền do sóng to gió lớn, lại không có vật che chắn, nhưng công tác huấn luyện vẫn bảo đảm nghiêm túc, bài bản. Ban ngày, mọi người tập điều lệnh đội ngũ, rèn luyện thể lực, ngắm bắn mục tiêu trên không, mặt biển, đêm đến lại huấn luyện phát hiện mục tiêu từ xa, quan sát mặt biển khi có biệt kích.

Hiện nay, trên thềm lục địa phía Nam có 15 Nhà giàn DK1 ở các bãi cạn Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Nguyên, Tư Chính, Cà Mau. Nhà giàn xa đất liền nhất là nhà giàn Ba Kè C, cách đất liền khoảng 630km; nhà giàn DK1/10 (bãi cạn Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cách mũi Cà Mau gần 200km, cách tỉnh An Giang 385km.

Nhờ phát huy hết công suất trong huấn luyện SSCĐ, 100% cán bộ, chiến sĩ đều làm chủ các loại phương tiện, trang bị kỹ thuật; kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đều được Vùng 2 Hải quân và Quân chủng Hải quân đánh giá tốt.

“33 năm liên tục bám biển, gắn bó với vùng biển, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DK1 đã xây đắp nên truyền thống kiên cường, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, kỷ luật, giữ vững chủ quyền. Đó là niềm vinh dự, niềm tự hào và trọng trách to lớn mà thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 hôm nay đang gìn giữ, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ”, Trung tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN