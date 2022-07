Coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết

Sáng 5/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Có tâm lý chủ quan, lơ là

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 8,3 triệu ca đã khỏi bệnh, có hơn 10 ngàn ca tử vong (chiếm 0,1%). Tích lũy đến nay, cả nước ghi nhận 10.748.639 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.708.984 người khỏi bệnh (90,3%), 43.087 ca tử vong (0,4%).

Đáng chú ý, từ ngày 15/3 đến nay, cả nước ghi nhận 4.368.193 ca mắc, 1.610 ca tử vong (tỷ lệ ca chết/mắc là 0,04%; giảm mạnh so với 3,5 tháng trước đó với tỷ lệ ca chết/mắc là 0,25%). Trong tháng 6 qua, số ca mắc chững lại ở khoảng 600-700 ca/ngày; số trường hợp nặng, tử vong tiếp tục giảm. Trong 30 ngày qua, tỷ lệ ca chết/mắc là 0,02%, trong đó số mắc giảm 4,5 lần và số ca tử vong giảm 10 lần so với tháng trước đó, có 24 ngày cả nước không ghi nhận ca tử vong.

Về tình hình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đến hết ngày 3/7, Việt Nam đã tiêm được hơn 233 triệu liều, tỷ lệ sử dụng đạt 97,3%. Hiện nay, Việt Nam là một trong số những quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc xin cao nhất thế giới. Tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên tổng dân số đạt xấp xỉ 80%, vượt 30% so với mục tiêu của WHO. Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên cao gấp đôi tỷ lệ trung bình trên thế giới. Tỷ lệ tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số quốc gia châu Âu như Italia, Đức, Mỹ, Đan Mạch, Ba Lan...

Tuy vậy, thời gian qua, tốc độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 còn chậm, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Có tình trạng tồn đọng vắc xin COVID-19 tại Trung ương và các địa phương. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch nói chung. Việc triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế còn chậm, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh đề nghị tiếp tục 3 trụ cột trong phòng, chống dịch COVID-19 là “xét nghiệm, cách ly, điều trị”; xem xét có hướng dẫn cụ thể thực hiện công thức phòng, chống dịch mới gồm “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khẳng định, toàn quốc kiểm soát được tình hình dịch COVID-19, các hoạt động đang trở lại trạng thái bình thường, kinh tế - xã hội phục hồi nhanh.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch tái bùng phát trở lại vì không có người dân nào an toàn, khi có người khác mắc CVOID-19; không có quốc gia nào an toàn khi có quốc gia khác còn phải chống dịch; không có tỉnh, huyện, xã nào an toàn khi còn có tỉnh, huyện, xã khác đang phải chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu phải coi tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết, trước hết; người dân là chủ thể, là trung tâm, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân; phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, chống dịch là thường xuyên, quan trọng, đột phá; phòng chống dịch từ sớm, từ xa, mỗi người được tiếp cận y tế sớm nhất, nhanh nhất có thể, ngay từ cơ sở.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ; chủ động xây dựng và tập huấn với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là đối với các đối tượng tuyến đầu và quản lý rủi ro. Theo đó, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, thực hiện ngay việc quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong toàn ngành... trên tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tiêm vắc xin.

Đối với vấn đề bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế, nhân lực cho phòng, chống dịch COVID-19 và khám chữa bệnh cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thần tốc triển khai các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 23/6/2022 và Công văn số 4035/VPCP-KTTH ngày 29/6/2022; khẩn trương hoàn thành hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong việc mua sắm thuốc, vật tư y tế. Các bộ liên quan đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp, góp ý vào dự thảo nghị quyết.

PHẠM TIẾP