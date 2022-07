Nhiều chỉ số cải cách hành chính tăng điểm

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu dự hội nghị.

Sáng 16/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành (CCHC) chính 6 tháng đầu năm 2022; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 38 quyết định công bố 396 thủ tục hành chính (232 thủ tục hành chính mới và chuẩn hóa 65 thủ tục sửa đổi, 99 thủ tục bị bãi bỏ); cập nhật kịp thời 297 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tính đến ngày 14/6, số thủ tục hành chính của tỉnh cập nhật lên Cổng dịch vụ công Quốc gia là 1.956 thủ tục, trong đó 1.553 thủ tục cấp tỉnh; 348 thủ tục cấp huyện; 179 thủ tục cấp xã.

Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 55.085 hồ sơ, đã giải quyết 54.760 hồ sơ, trong đó đúng hạn 54.597 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,7%. Từ đầu năm 2022 đến ngày 17/6 số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến mức độ 3 là 12.957 hồ sơ; mức độ 4 là 12.214 hồ sơ.

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung phân tích các chỉ số về CCHC. Theo đó, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2021 tăng 1,59 điểm so với năm 2020. Chỉ số PCI năm 2021 đạt 69,03 điểm (tăng 3,55 điểm) xếp vị trí thứ 9, tăng 6 bậc so với năm 2020. Chỉ số SIPAS năm 2021 đạt 86,72%, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số PAPI năm 2021 là 40,62/80 điểm, đạt tỷ lệ 50,77% xếp vào nhóm 4 (nhóm đạt điểm thấp nhất), giảm 3,84 điểm so với năm 2020.

Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài nguyên-Môi trường, đại diện lãnh đạo một số địa phương cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện CCHC, đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện các chỉ số, khắc phục những chỉ số giảm điểm.

Tin, ảnh: QUANG VŨ