Sáng 7/7, Ban Dân vận Huyện ủy Đất Đỏ sơ kết công tác dân vận; chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang huyện với Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể hội quần chúng huyện 6 tháng đầu năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của chính quyền, cơ quan nhà nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được nâng lên. Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, phát huy làm chủ của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện. Kết quả năm 2022 có 271 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện, trong đó 199 mô hình, 72 điển hình.

Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể phối hợp với lực lượng vũ trang huyện triển khai nhiều hoạt động như: quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, về quốc phòng-quân sự, về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, về công tác biên phòng, về công tác phòng, cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

VÂN ANH