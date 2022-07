Sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cơ quan, tổ chức

Sáng 7/7, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ (DQTV) và giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) của Ban CHQS các cơ quan, tổ chức cơ sở cấp tỉnh 6 tháng đầu năm.

Theo Bộ CHQS tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng DQTV; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực lãnh đạo, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Đến nay, tổng số tự vệ toàn tỉnh đạt 8,6% so với cán bộ, công nhân viên; tập huấn cán bộ, huấn luyện đạt 67,2%; 100% cơ quan, tổ chức an toàn.

Công tác bồi dưỡng, phổ biến kiến thức QP-AN cũng được các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt. Điển hình, Ban CHQS Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban CHQS Đài PT-TH tỉnh đã tham mưu cho Ban Biên tập, Ban Giám đốc đăng 1.466 tin, bài về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân kết hợp tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước trên báo in, báo điện tử và sóng phát thanh, truyền hình.

Trong 6 tháng cuối năm, Ban CHQS các cơ quan, tổ chức tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, Ban Giám đốc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự; chú trọng công tác xây dựng và huấn luyện cho đội ngũ tự vệ; phối hợp các lực lượng có liên quan trên địa bàn tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, tổ chức.

