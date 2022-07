Sáng 7/7, tại Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 7/2022.

Hội nghị được kết nối trực tuyến 1.749 điểm cầu với hơn 48.000 đại biểu tham dự. Ông Lê Văn Lâm, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu BR-VT.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày chuyên đề tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 5 khóa XIII về đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai).

Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ KH-ĐT thông tin, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế có bước phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP vượt kịch bản cao đề ra, trong 6 tháng, GDP tăng 6,42% so với cùng kỳ. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 2,44%, là mức tương đối thấp so với cùng kỳ các năm trước dịch. Cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, dự báo mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt khoảng 7%, cao hơn khoảng 0,5% so với mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra (từ 6-6,5%), tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh tuyên truyền việc tiêm vắc xin COVID-19; tuyên truyền kết quả Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước...

ĐÔNG HIẾU