Lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thời gian qua, lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ANTQ” luôn bám sát địa bàn, đổi mới nội dung tuyên truyền, toàn diện, phù hợp với thực tiễn. Nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo điểm nhấn và hiệu ứng lan tỏa, huy động quần chúng nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Mô hình “Camera an ninh” tại phường 7 (TP.Vũng Tàu) hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong truy bắt tội phạm.

Tuyên truyền cho nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh và công an các địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng công an đã tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cụ thể, phản bác luận điệu xuyên tạc, kích động của các đối tượng cực đoan, chống phá chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Nhà nước, Chính phủ và chính quyền các cấp trên không gian mạng. Đồng thời, tuyên truyền xây dựng những mô hình bảo đảm ANTT tại địa phương.

Đại tá Lý Xuân Cường, Trưởng phòng Phong trào Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết, trên địa bàn tỉnh có 51 mô hình về bảo đảm ANTT. Trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: “Kết nối mạng xã hội-bình yên cho mỗi gia đình”, “Trường học văn minh, HS thân thiện, không ma túy, bạo lực học đường”, “Chung cư tự quản về an ninh trật tự”, “Xã nói không với ma túy”, “Camera an ninh”.

Điển hình là phường 7 (TP.Vũng Tàu). Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng Công an phường 7 cho biết, phường có hơn 30 ngàn dân, chia làm 9 khu phố với 126 tổ dân phố. Ngoài ra, phường nằm ở trung tâm có nhiều ngân hàng, siêu thị, hộ kinh doanh, nhà nghỉ và khách sạn nên dễ là môi trường cho đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Trước tình hình đó, năm 2019, UBND và Công an phường đã triển khai mô hình “Camera an ninh”.

Hiện toàn phường có 312 camera an ninh; chi phí do người dân đóng góp. Các camera này giúp ích rất nhiều cho lực lượng công an trong việc truy vết đối tượng phạm tội và hành vi vi phạm pháp luật.

“Mô hình camera an ninh huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân chung sức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT ở địa bàn”, Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Trang nói.

Theo Đại tá Lý Xuân Cường, thời gian tới, lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu đô thị.

“Lực lượng xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” chú trọng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề, những mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng, nhân rộng “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị”, Đại tá Lý Xuân Cường nói.

