Nhiều kiến nghị được Quốc hội ghi nhận, đưa vào dự thảo Nghị quyết

Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 23/5 và bế mạc ngày 16/6 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà và cả nước, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đóng góp nhiều kiến nghị quan trọng và được Quốc hội ghi nhận, xem xét đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận về tình hình KT-XH sáng 1/6. Ảnh: CHÂU VŨ

18 lượt phát biểu thảo luận

Với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia 18 lượt phát biểu ý kiến góp ý dự án Luật, dự thảo Nghị quyết, các vấn đề quan trọng của đất nước. Trong đó có 8 lượt phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội trường Quốc hội về dự án uật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi); Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2022...

Đặc biệt, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có những đề xuất quan trọng trong thảo luận về Quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 1 đối với 3 dự án đầu tư xây dựng các đường cao tốc: Biên Hòa - Vũng Tàu; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; về Giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại kỳ họp.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chụp ảnh bên lề Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh: CHÂU VŨ

Nhiều kiến nghị quan trọng

Qua phát biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ Ba, nhiều kiến nghị quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Quốc hội ghi nhận, xem xét đưa vào dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể, tại phiên thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành vào sáng 30/5, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiến nghị với Quốc hội cân nhắc: “Ngoài việc cho phép kéo dài thời gian, cần quy định mốc thời gian hoàn thành 104 quy hoạch còn lại theo hướng: Cho phép điều chỉnh tiến độ lập quy hoạch, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt trong năm 2022 đối với các quy hoạch cấp quốc gia mang tính cấp thiết, tạo thuận lợi cho việc điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia trong năm 2023, đồng thời cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm có kế hoạch, chương trình phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện với lộ trình cụ thể, để bảo đảm tiến độ hoàn thành các quy hoạch trên”.

Tiếp đó, ngày 1/6, trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình KT-XH, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến cũng phân tích những nguy cơ rủi ro, hạn chế về tình hình KT-XH những tháng đầu năm 2022. Từ đó, đề nghị Chính phủ cân nhắc, đánh giá sát tình hình, đưa ra các chính sách kiểm soát chặt và ổn định giá xăng dầu; điều hành linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi phát triển KT-XH và 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo thuận lợi để kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần phải công khai, minh bạch việc quản lý, điều tiết giá cả như: xăng dầu, vật tư nông nghiệp, y tế, sách giáo khoa để cử tri, nhân dân được biết và chia sẻ.

Cùng với đó, để Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sớm phát huy hiệu quả to lớn trong thực tiễn, đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị một trong những giải pháp quan trọng, là phải giải quyết một số vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, thủ tục hành chính… Thực tế cho thấy, một số án đầu tư công chậm tiến độ là do vướng mắc về chuyển đổi đất lúa, đất rừng, đền bù giải phóng mặt bằng; do thể chế, chính sách pháp luật còn bất cập. Trong khi đó, Nghị quyết 43 của Quốc hội chỉ được áp dụng cho 2 năm 2022 và 2023.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm hơn nữa việc phân cấp, phân quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các địa phương quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên, theo phân cấp quản lý, để đạt được mục tiêu tăng trưởng của Quốc hội đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết, phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

CHÂU VŨ - PHÚC LƯU