Thưởng nóng lực lượng chống mua bán xăng dầu trái phép trên biển

Ngày 14/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển.

Đại tá Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống mua bán, vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSB phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phương tiện; tuyên truyền, vận động ngư dân chủ động, tích cực tố giác đối tượng buôn lậu xăng dầu; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu trên biển. Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt giữ 21 vụ với 93 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển; thu giữ gần 2 triệu lít dầu D.O, 100 ngàn lít xăng, hơn 80 tấn dầu FO.

Tại buổi lễ, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam thưởng nóng cho các đơn vị: Cục Nghiệp vụ và pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, Cục Nghiệp vụ và pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 số tiền 50 triệu đồng/đơn vị; Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 số tiền 20 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công an TX. Phú Mỹ trao giấy khen của UBND TX. Phú Mỹ cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn phường Mỹ Xuân.

Thừa uỷ quyền của UBND TX.Phú Mỹ, Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX.Phú Mỹ trao giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 23/5, khi đang chạy xe đi trên đường thuộc phường Mỹ Xuân, chị N.T.T.N. bị Phạm Chí Hiếu (SN 1990) và Trần Quốc Tuấn (SN 1993, cùng trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đi xe Exciter màu xanh dương áp sát giật dây chuyền bạc trên cổ rồi tăng ga bỏ chạy hướng về tỉnh Đồng Nai.

Nhận được tin báo, Công an TX.Phú Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án. Đến ngày 24/5, lực lượng Đội CSHS, Công an phường Mỹ Xuân phối hợp với Công an xã Phước Bình, huyện Long Thành bắt Hiếu và Tuấn cùng tang vật gây án. Được biết, 2 đối tượng này trước đó cũng thực hiện 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn TX. Phú Mỹ.

TRÍ NHÂN - MINH NHÂN