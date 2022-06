Huyện Xuyên Mộc: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Sáng 27/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện Xuyên Mộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Đa số các chỉ tiêu về kinh tế đều duy trì mức tăng trưởng khá. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Thực hiện: ĐINH HÙNG - NHẬT LINH - THANH HOA