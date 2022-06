Công an tỉnh: Tuần tra, xử phạt hơn 11.000 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Sáng 24/6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Các đại biểu tham gia hội nghị xem phóng sự về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng Công an tỉnh.

Ngày 17/8/2021, sau khi Bộ Công an ban hành kế hoạch về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội”.

Phong trào thi đua đặc biệt gồm 6 nội dung, 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh, với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”: Bảo đảm ANTT và phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế cầu Cỏ May khi tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 15/8, đến 15/11/2021, Công an tỉnh đã thành lập 12 tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ 3 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền tuần tra kiểm soát; Phối hợp tuần tra hơn 70 ngàn lượt, nhắc nhở gần 10 ngàn trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, xử phạt hơn 11 ngàn trường hợp với số tiền hơn 21 tỷ đồng.

Về công tác an sinh xã hội, Công an tỉnh và công an các địa phương đã vận động kinh phí, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế từ các nhà hảo tâm để thực hiện các gói an sinh. Qua đó, các đơn vị đã vận động được gần 2 tỷ đồng, hơn 22 tấn gạo, gần 4.000 kit test COVID-19, hơn 6.000 bộ đồ bảo hộ…; vận động hỗ trợ nông dân trong và ngoài tỉnh tiêu thụ nông sản với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Về phạm pháp hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Công an tỉnh đã khởi tố 25 vụ, với 32 bị can, xử lý 15 vụ vi phạm hành chính, 25 đối tượng với số tiền phạt 247 triệu đồng.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể công an có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể, phóng viên có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại hội nghị, Công an tỉnh cũng trao Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua trên.

