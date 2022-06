Chống tham nhũng, tiêu cực trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, riêng tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 bị cáo. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo báo cáo của Thanh Tra tỉnh, toàn tỉnh những năm qua đã ban hành 397 kết luận thanh tra hành chính, qua đó kiến nghị xử lý 107 vụ vi phạm về kinh tế, tổng số tiền sai phạm về kinh tế gần 510 tỷ đồng. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra 16 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng.