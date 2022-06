Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP. Vũng Tàu có bước tăng trưởng khá

Sáng 28/6, BCH Đảng bộ Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ Hai mươi (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu và ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Thành ủy Vũng Tàu cho thấy, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đã chủ động, linh hoạt trong điều hành và tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế của TP. Vũng Tàu đạt tỷ lệ tương đối khá so với kế hoạch đề ra và tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu phát biểu khai mạc hội nghị.

Cụ thể, doanh thu thương mại-dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 18.309 tỷ đồng, đạt 59,39% kế hoạch, tăng 22,16% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi ước đạt 4.767 tỷ đồng, đạt 48,65% kế hoạch, tăng 41,83% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.433 tỷ đồng, đạt 52,56% kế hoạch, tăng 23,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.950,311 tỷ đồng, đạt 78,51% so dự toán tỉnh giao, bằng 69,76% dự toán thành phố xây dựng.

Thành phố đã đón trên 3,4 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng (trong đó, có 2,1 triệu khách lưu trú); thực hiện tốt công tác ứng trực, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tắm biển. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại bãi tắm, công viên và khu vực công cộng được thực hiện tốt; kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường và kinh doanh du lịch. TP. Vũng Tàu hai lần liên tiếp được công nhận là Thành phố du lịch sạch ASEAN.

Thành phố đã đón trên 3,4 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong ảnh: Khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm vừa qua. Ảnh: THÁI NGÔ.

Về đầu tư công, năm 2022, TP. Vũng Tàu được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 56 công trình với tổng số vốn là 1.158,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, ước giải ngân đạt 402,494 tỷ đồng, đạt 34,74% kế hoạch vốn.

TP. Vũng Tàu chủ động triển khai phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh được kiểm soát tốt; nâng cao hệ thống y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hệ thống chính trị thành phố ngày càng được củng cố, kiện toàn, nhất là về mặt tổ chức, cán bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp xử lý tình trạng kinh doanh, mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các điểm buôn bán tự phát hoạt động trở lại; ngăn chặn, xử lý triệt để vi vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tập trung tại một số địa bàn; nâng cao chỉ số cải cách hành chính; công tác phát triển đảng viên…

Tin, ảnh: PHÚC LƯU