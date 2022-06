Xuyên Mộc cần đẩy nhanh cấp giấy CNQSDĐ cho người dân

Sáng 27/6, dự và chỉ đạo tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc lần thứ IX (mở rộng), một trong những nội dung mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến lưu ý Đảng bộ huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 là việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022, trong đó lưu ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; lên kế hoạch, lộ trình xây dựng các xã NTM nâng cao. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, 4 cho người dân, cũng như có giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết đang tăng cao.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu về kinh tế trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đều duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp hơn 1.860 tỷ đồng, đạt 49% so với nghị quyết, tăng 3% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch hơn 1.466 tỷ đồng, đạt 91% so với nghị quyết, tăng 63% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nội địa hơn 544 tỷ đồng, đạt hơn 125% so với nghị quyết.

Công tác an sinh xã hội được huyện quan tâm thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo xã Hòa Bình hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; tập trung những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiêm COVID-19 mũi 4; tiếp tục thực hiện dự án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TRÍ NHÂN